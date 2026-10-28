Richard Lee Diperiksa sebagai Terdakwa Kamis Besok, Pengacara: Momen yang Ditunggu

JawaPos.com - Dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis (29/10) besok. Dalam persidangan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, Richard akan mendapat kesempatan untuk menyampaikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Kuasa hukum Richard Lee, Faizal Hafied, mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kliennya untuk menghadapi agenda pemeriksaan tersebut. Ia pun berharap Richard dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh tim penasihat hukum, jaksa penuntut umum (JPU), maupun majelis hakim.

Menurut Faizal, pemeriksaan ini menjadi kesempatan bagi Richard Lee untuk menjelaskan duduk perkara sekaligus menyampaikan pembelaan atas tuduhan yang diarahkan kepada dirinya.

"Alhamdulillah kita sudah persiapan ya, persiapan dengan sebaik-baiknya," kata Faizal Hafied.

Ia menegaskan, Richard Lee dan tim kuasa hukum akan berupaya mengungkap fakta-fakta yang menurut mereka dapat menunjukkan bahwa Richard tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan.

"Mudah-mudahan dr. Richard bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh kami sebagai penasihat hukum, lalu oleh JPU juga dan oleh majelis hakim juga," ujarnya.

Richard Lee Siap Sampaikan Pembelaan Faizal menyebut agenda pemeriksaan terdakwa sebagai momen penting yang sejatinya telah dinantikan oleh Richard Lee. Pasalnya melalui kesempatan tersebut, ia bisa memaparkan fakta-fakta yang dinilai relevan untuk menjawab tuduhan dalam perkara tersebut.

"Besok adalah momen terbaik untuk dr. Richard memberikan pembelaan diri terbaik terhadap apa yang dituduhkan oleh Doktif. Ini momen yang ditunggu-tunggu banget sama dr. Richard," tutur Faizal.