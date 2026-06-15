12 Tempat Makan Romantis dengan View Laut di Lombok yang Cocok untuk Dinner Bersama Pasangan

Ilustrasi tempat makan romantis dengan view laut di Lombok (Instagram @zetudelhi) JawaPos.com - Lombok tidak hanya terkenal dengan pantainya yang eksotis dan panorama alam yang memanjakan mata, tetapi juga memiliki banyak restoran romantis yang menawarkan pemandangan laut yang menakjubkan.

Mulai dari restoran tepi pantai, kafe dengan suasana santai, hingga tempat fine dining yang elegan, semuanya dapat menjadi pilihan sempurna untuk menikmati momen spesial bersama pasangan.

Jika Anda sedang merencanakan dinner romantis, berikut rekomendasi tempat makan romantis dengan view laut di Lombok seperti dilansir dari laman LABIRU TOUR dan Tripadvisor.

1. The Banyan Tree

Bagi pasangan yang menginginkan pengalaman makan malam eksklusif, The Banyan Tree menjadi pilihan yang menarik. Restoran ini berada di kawasan resort mewah dengan konsep fine dining yang elegan.

Menu yang disajikan memadukan hidangan internasional dan bahan-bahan lokal berkualitas.

Keunggulan utamanya terletak pada lokasi yang berada di atas tebing, sehingga pengunjung dapat menikmati panorama Samudra Hindia yang luas sambil menikmati santapan istimewa.

Suasana tenang dan romantis membuat tempat ini cocok untuk merayakan momen spesial.