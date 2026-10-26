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Abdul Rahman
Senin, 26 Oktober 2026 | 23.23 WIB

Profil Yang Hong Won, Rapper yang Dikabarkan Selingkuh Hanya 5 Hari dari Pernikahan

Rapper Yang Hong Won. (Instagram: yanghongwon) - Image

Rapper Yang Hong Won. (Instagram: yanghongwon)

JawaPos.com - Rapper Korea Selatan, Yang Hong Won, menjadi sorotan publik luas dan menuai kontroversi di media sosial setelah muncul kabar dugaan perselingkuhan dirinya dengan wanita lain hanya selang sekitar lima hari dari pernikahannya dengan Won Hyun Joo.

Di tengah kabar tersebut, sosok Yang Hong Won kembali menarik perhatian penggemar musik. Ia bukan nama baru di dunia rap Korea Selatan. Perjalanan kariernya telah melewati kompetisi hip-hop, perilisan karya musik, hingga pembentukan identitas sebagai rapper dengan karakter tersendiri.

Profil Yang Hong Won

Yang Hong Won lahir di Seoul, Korea Selatan pada 12 Januari 1999. Saat ini dia berusia 27 tahun.

Yang Hong Won dikenal di industri musik Korea Selatan dengan nama panggung Young B. Ia merupakan rapper yang tumbuh melalui perkembangan skena hip-hop Korea, genre yang semakin mendapat tempat di kalangan pendengar muda melalui kompetisi televisi, platform digital, dan komunitas musik independen.

Nama Young B mulai dikenal lebih luas ketika ia mengikuti kompetisi rap yang mempertemukan para rapper muda untuk menunjukkan kemampuan menulis lirik, mengatur ritme, dan membawakan lagu di atas panggung.

Kemunculannya di kompetisi tersebut menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan kariernya. Ajang semacam ini bukan sekadar panggung unjuk kemampuan, tetapi juga menjadi jalur bagi rapper muda untuk membangun basis penggemar dan mendapat perhatian dari pelaku industri musik.

Bagi Young B, pengenalan publik melalui kompetisi menjadi modal penting untuk melanjutkan kiprah di luar layar televisi. Ia kemudian mengembangkan karier melalui karya rekaman dan keterlibatan dalam ekosistem hip-hop Korea Selatan.

Perjalanan karier Young B di Dunia Hip-hop

Salah satu pencapaian terbesar Yang Hong Won adalah memenangkan musim pertama High School Rapper pada 2017. Kompetisi tersebut menjadi panggung penting bagi sang rapper muda untuk memperkenalkan kemampuan mereka kepada khalayak luas.

Popularitas dari kompetisi itu membuka jalan bagi Young B untuk memperluas kiprahnya di industri musik. Ia juga mengikuti sejumlah musim kompetisi Show Me the Money, termasuk musim kedelapan pada 2019, dan ia berhasil menempati posisi kedua.

Editor: Abdul Rahman
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