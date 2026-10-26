Penuduh Yang Hong Won Bawa Perempuan ke Motel 5 Hari dari Pernikahan Minta Maaf

Yang Hong Won bersama sang istri Won Hyun Joo. (Instagram: yanghongwon)
JawaPos.com - Polemik dugaan perselingkuhan rapper Korea Selatan Yang Hong Won atau dikenal sebagai Young B, yang mencuat lima hari setelah pernikahannya, menjadi sorotan publik. Kali ini, sebuah akun media sosial yang diduga berkaitan dengan penuduh dan memviralkan kasus tersebut mengunggah percakapan yang berisi permintaan maaf kepada sang rapper.
Seperti dilansir dari Star News Korea, sebuah akun media sosial yang berbeda dari pengunggah awal membagikan tangkapan layar percakapan KakaoTalk yang diklaim melibatkan Yang Hong Won dengan penuduh. Meski demikian, identitas pengelola akun serta keaslian percakapan tersebut belum terkonfirmasi.
Dalam percakapan yang diunggah, pengirim pesan mengaku telah membuat Yang Hong Won membuang waktu. Ia juga menyebut sedang mengonsumsi obat psikiatri dan menduga hal tersebut memengaruhi kondisi pikirannya.
"Aku tahu kamu sibuk, tetapi aku membuatmu membuang waktu karena aku. Aku minum obat psikiatri, jadi mungkin itu sebabnya pikiranku kacau. Aku tertidur sebentar dan bangun untuk langsung menghapus semuanya," demikian isi pesan yang beredar.
Akun tersebut kemudian menampilkan balasan dari kontak yang disimpan dengan nama Yang Hong Won. Pesan itu berbunyi, "Oke, saya mengerti. Pengacara saya akan menghubungi Anda besok. Mari kita selesaikan ini dengan baik."
Tak berhenti di situ, akun yang sama juga mengunggah sejumlah pernyataan bernada penyesalan dan menyampaikan permintaan maaf, "Saya benar-benar minta maaf. Apa yang harus saya lakukan?". "Saya sangat menyesal."
Meski demikian, unggahan tersebut belum membuktikan bahwa pengirim pesan benar-benar merupakan penuduh dalam kasus ini. Sejumlah warganet malah mempertanyakan keaslian percakapan yang beredar, termasuk mempertanyakan apakah Yang Hong Won menggunakan aplikasi KakaoTalk.
Sebelumnya, Yang Hong Won menjadi bahan perbincangan publik setelah seseorang mengungkap tuduhan terkait dugaan perselingkuhannya melalui media sosial.
Kontroversi tersebut muncul hanya lima hari setelah Yang Hong Won menikahi mantan model Won Hyun Joo dalam sebuah upacara di Seoul pada 18 Oktober. Pasangan itu diketahui telah memiliki seorang putri yang lahir pada 2024.
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