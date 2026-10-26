Yang Hong Won Teriakkan Nama Istri di Atas Panggung Usai Diterpa Isu Perselingkuhan

JawaPos.com - Rapper Korea Selatan, Yang Hong Won, menjadi sorotan setelah meneriakkan nama istrinya, Won Hyun Joo, saat tampil di panggung 2026 Ska Festival: Super-Swag di KBS Arena, Seoul, pada 24 Oktober 2026.

Momen tersebut mencuri perhatian publik karena muncul di tengah kontroversi dugaan perselingkuhan yang menyeret namanya, hanya beberapa hari setelah ia menikah.

Dalam penampilannya, Yang Hong Won membawakan lagu andalannya, ROSE. Di tengah lagu, ia meneriakkan kalimat, “kembalilah padaku, Hyun Joo.”

Rekaman penampilan tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan komunitas daring. Penyebutan nama sang istri di atas panggung memunculkan beragam tafsir, terutama karena kehidupan rumah tangga pasangan itu tengah menjadi perhatian publik.

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Lagu ROSE sendiri ditulis Yang Hong Won setelah mengalami putus cinta ketika masih menjalin hubungan dengan Won Hyun Joo. Namun, belum ada penjelasan langsung dari sang rapper mengenai maksud di balik teriakannya saat membawakan lagu tersebut.

Yang Hong Won Diterpa Dugaan Perselingkuhan Lima Hari Usai Menikah

Kontroversi yang melibatkan Yang Hong Won bermula dari tuduhan bahwa ia pergi ke sebuah motel bersama perempuan lain hanya lima hari setelah melangsungkan pernikahan.

Agensi Yang Hong Won, AP Alchemy, mengakui bahwa sang rapper memang pergi ke motel bersama perempuan tersebut. Namun, pihak agensi membantah adanya hubungan intim antara keduanya.