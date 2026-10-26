Yang Hong Won Teriakkan Nama Istri di Atas Panggung Usai Diterpa Isu Perselingkuhan

Yang Hong Won meneriakkan nama istri di atas panggung 2026 Ska Festival: Super-Swag usai diterpa kabar selingkuh bawa perempuan ke motel. (Allkpop)
JawaPos.com - Rapper Korea Selatan, Yang Hong Won, menjadi sorotan setelah meneriakkan nama istrinya, Won Hyun Joo, saat tampil di panggung 2026 Ska Festival: Super-Swag di KBS Arena, Seoul, pada 24 Oktober 2026.
Momen tersebut mencuri perhatian publik karena muncul di tengah kontroversi dugaan perselingkuhan yang menyeret namanya, hanya beberapa hari setelah ia menikah.
Dalam penampilannya, Yang Hong Won membawakan lagu andalannya, ROSE. Di tengah lagu, ia meneriakkan kalimat, “kembalilah padaku, Hyun Joo.”
Rekaman penampilan tersebut kemudian beredar luas di media sosial dan komunitas daring. Penyebutan nama sang istri di atas panggung memunculkan beragam tafsir, terutama karena kehidupan rumah tangga pasangan itu tengah menjadi perhatian publik.
Baca Juga:Haykal Kamil Ungkap Zaskia Adya Mecca Dibuntuti Orang Tak Dikenal Saat Berada di Kalimantan
Lagu ROSE sendiri ditulis Yang Hong Won setelah mengalami putus cinta ketika masih menjalin hubungan dengan Won Hyun Joo. Namun, belum ada penjelasan langsung dari sang rapper mengenai maksud di balik teriakannya saat membawakan lagu tersebut.
Yang Hong Won Diterpa Dugaan Perselingkuhan Lima Hari Usai Menikah
Kontroversi yang melibatkan Yang Hong Won bermula dari tuduhan bahwa ia pergi ke sebuah motel bersama perempuan lain hanya lima hari setelah melangsungkan pernikahan.
Agensi Yang Hong Won, AP Alchemy, mengakui bahwa sang rapper memang pergi ke motel bersama perempuan tersebut. Namun, pihak agensi membantah adanya hubungan intim antara keduanya.
Menurut penjelasan agensi, Yang Hong Won pergi ke motel untuk beristirahat setelah berada dalam kondisi sangat mabuk. Agensi juga menyebut pihak yang pertama kali melontarkan tuduhan tersebut diduga mengancam sang rapper dan meminta sejumlah uang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022