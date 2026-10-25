Angela Gilsha Soroti Pentingnya Komunikasi dalam Pernikahan

JawaPos.com - Angela Gilsha menyoroti pentingnya komunikasi dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan rumah tangga melalui perannya sebagai Donna dalam series Main Belakang.

Menurut Angela, pasangan suami istri perlu menyediakan waktu satu sama lain agar kedekatan emosional tetap terjaga di tengah kesibukan sehari-hari.

Pandangan tersebut sejalan dengan konflik yang dihadapi Donna dalam serial drama ini. Donna merupakan istri Evan (Kevin Ardilova), seorang CEO merek kecantikan yang memiliki tanggung jawab profesional besar. Di balik kehidupan mereka, terdapat persoalan hubungan yang menjadi bagian dari rangkaian konflik dalam cerita.

Angela menilai pernikahan membutuhkan perhatian yang konsisten. Kesibukan pekerjaan dan tuntutan karier dapat menyita waktu, tetapi hubungan dengan pasangan tetap perlu mendapatkan ruang supaya terus bertumbuh.

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“Dalam pernikahan, semuanya harus seimbang. Kita perlu tetap punya waktu untuk pasangan, bukan hanya fokus pada pekerjaan. Hubungan juga perlu dijaga supaya kedekatan antara suami dan istri tetap ada,” ujar Angela.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sudut pandang yang diangkat Main Belakang dalam menggambarkan kehidupan rumah tangga. Hubungan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab sehari-hari, tetapi juga membutuhkan komunikasi, perhatian, dan kesediaan untuk saling mendengarkan.

Peran Penting Angela Gilsha dalam Series Main Belakang

Dalam series Main Belakang, Donna menjadi bagian penting dari konflik yang melibatkan dua pasangan suami istri. Ia menjalin kedekatan dengan Chicco (Cakrawala Airawan), seorang pelatih padel yang telah menikah dengan Bella (Ranty Maria).