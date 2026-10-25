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Abdul Rahman
Senin, 26 Oktober 2026 | 02.40 WIB

Ranty Maria Hadapi Pengkhianatan dalam Serial Main Belakang

Aktris Ranty Maria. (Instagram: rantymaria) - Image

Aktris Ranty Maria. (Instagram: rantymaria)

JawaPos.com - Ranty Maria harus mendalami luka seorang istri yang dikhianati suaminya dalam series Main Belakang. Lewat karakter Bella, Ranty menggambarkan pergulatan seorang perempuan yang awalnya percaya rumah tangganya berjalan harmonis, tetapi kemudian dihadapkan pada kenyataan pahit tentang perselingkuhan.

Serial drama ini mengisahkan tentang Bella dan Chicco, yang diperankan Cakrawala Airawan. Keduanya digambarkan sebagai pasangan suami istri yang romantis dan saling mendukung. Namun, kehidupan rumah tangga mereka berubah ketika Chicco menjalin kedekatan dengan Donna (Angela Gilsha), salah satu muridnya saat melatih padel.

Bagi Bella, pengkhianatan tersebut terasa sulit diterima karena tidak ada gambaran jelas bahwa hubungan mereka sedang bermasalah. Justru di tengah kehidupan yang terlihat baik-baik saja, kepercayaan yang telah dibangun bersama pasangan mulai runtuh.

Ranty mengaku ikut mempertanyakan keputusan Chicco ketika mendalami karakter Bella. Menurutnya, keharmonisan hubungan kedua karakter itu membuat perselingkuhan tersebut semakin sulit untuk dipahami.

“Aku sendiri sampai hari terakhir syuting masih bertanya-tanya, ‘kok bisa ya Chicco ngelakuin ini ke Bella?’ Karena Bella benar-benar mencintai dia banget. Kalau hubungan mereka memang nggak baik-baik saja, mungkin ada sesuatu yang membuat dia selingkuh. Tapi hubungan mereka baik-baik saja, sangat manis dan romantis,” ungkap Ranty Maria.

Ranty Maria Belajar dari Ketegaran Bella

Di balik konflik rumah tangganya, Bella bukan sosok yang sepenuhnya bergantung pada pasangan. Ia merupakan perempuan mandiri yang tengah berjuang mengembangkan bisnis agensi kreatif miliknya.

Karakter tersebut menghadirkan sisi lain dari kisah perselingkuhan. Bella tidak hanya harus menghadapi rasa kecewa terhadap orang yang dicintainya, tetapi juga berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan yang selama ini diyakininya dapat berubah sewaktu-waktu.

Bagi Ranty, pengalaman Bella menunjukkan bahwa pengkhianatan pasangan tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

“Menurut aku, kita harus tetap mengutamakan diri sendiri. Orang yang paling kita sayang pun bisa mengecewakan kita. Jadi, ketika pasangan meninggalkan kita, bukan berarti kita kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri,” tambahnya.

Editor: Abdul Rahman
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