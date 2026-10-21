MALIQ & D’Essentials Rilis Arah Labuh, Langkah Awal Menuju Fase Baru Perjalanan Mereka

MALIQ & D’Essentials. (istimewa)
JawaPos.com - Menjelang perjalanan 25 tahun di industri musik Indonesia, MALIQ & D’Essentials kembali menunjukkan semangat eksplorasi melalui single terbaru berjudul “Arah Labuh”. Lagu ini menjadi langkah awal menuju fase baru perjalanan musikal mereka, sekaligus pengantar untuk exhibition dan album terbaru yang dijadwalkan meluncur pada November mendatang.
Mengusung pesan tentang keberanian melangkah di tengah ketidakpastian, “Arah Labuh” mengajak para pendengar untuk terus bergerak, mencoba hal-hal baru, dan menikmati setiap proses tanpa harus mengetahui seluruh jawaban sejak awal.
Lagu ini ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana bersama seluruh personel MALIQ & D’Essentials. Melalui lirik yang puitis, mereka menyampaikan bahwa perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, setiap pengalaman, termasuk keraguan dan kesalahan, tetap memiliki makna.
Pesan tersebut tergambar sejak bait pembuka, “Lihat bintang yang terjauh, mari ke sana menyentuh.” Metafora bintang menjadi simbol keinginan untuk melihat lebih jauh, mengejar kemungkinan baru, dan berani keluar dari zona nyaman.
Alih-alih menawarkan pandangan bahwa setiap perjalanan harus berakhir dengan pencapaian besar, “Arah Labuh” justru menempatkan proses sebagai bagian penting dari kehidupan.
MALIQ & D’Essentials mengakui bahwa kehilangan arah, melakukan kesalahan, hingga merasakan kesedihan merupakan hal yang wajar. Semua itu tidak harus menjadi alasan untuk berhenti melangkah.
Semangat tersebut terasa melalui penggalan lirik yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa kembali tertawa setelah bersedih dan menemukan harapan setelah melewati masa sulit.
Pendekatan ini membuat “Arah Labuh” terasa dekat dengan pengalaman sehari-hari. Ada kalanya seseorang belum mengetahui tujuan akhirnya, tetapi tetap perlu mengambil langkah pertama untuk menemukan kemungkinan yang belum pernah dijelajahi.
Pesan tersebut juga selaras dengan perjalanan MALIQ & D’Essentials yang terus berkembang selama hampir seperempat abad. Band ini tidak hanya mempertahankan karakter musikalnya, tetapi juga membuka ruang bagi eksperimen dan pertemuan dengan berbagai generasi pendengar.
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