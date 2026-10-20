Sejumlah Grup K-Pop Absen dari Pengajuan Grammy 2027, Kategori Musik Asia Jadi Perbincangan

JawaPos.com – BTS bersama sejumlah artis dari agensi hiburan besar Korea Selatan, yakni HYBE, YG Entertainment, JYP Entertainment, dan SM Entertainment, dilaporkan tidak mengirimkan karya untuk kategori baru Best Asian Pop Music Performance dalam Grammy Awards 2027.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (20/10), Berdasarkan laporan The Grammy Guru sejumlah artis populer, termasuk BLACKPINK, TWICE, Stray Kids, dan Hearts2Hearts, tidak tercatat mengajukan lagu untuk kategori tersebut, sehingga memicu perbincangan mengenai pengakuan industri musik global terhadap K-pop.

Keputusan tersebut berkaitan dengan kontroversi atas pembentukan kategori Best Asian Pop Music Performance yang mencakup K-pop, J-pop, C-pop, dan musik pop Asia lainnya, karena sejumlah pengamat menilai pemisahan berdasarkan wilayah dapat membatasi pengakuan musik Asia dalam kategori umum.

BTS dilaporkan memilih tidak mengajukan karya karena menginginkan musik dinilai berdasarkan kualitasnya, bukan diklasifikasikan menurut wilayah atau bahasa, sementara ketidakhadiran artis dari empat agensi besar tersebut semakin memperkuat perdebatan mengenai representasi K-pop di ajang penghargaan internasional.

Grammy Awards ke-69 dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2027 di Crypto.com Arena, Los Angeles, California, dengan perhatian kini tertuju pada calon penerima pertama penghargaan Best Asian Pop Music Performance.