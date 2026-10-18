Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.26 WIB

Tuai Perhatian, Video Musik I LIKE IT Milik BABYMONSTER Mencapai 100 Juta Penayangan di YouTube

BABYMONSTER. (Soompi) - Image

BABYMONSTER. (Soompi)

JawaPos.com - Dengan karya berjudul I LIKE IT, girlgrup Korea BABYMONSTER berhasil meraih 100 juta penayangan di YouTube

Dikutip dari Soompi, Minggu (18/10), YG Entertainment mengungkap pada 13 Oktober, video musik I LIKE IT telah melampaui 100 juta penayangan di YouTube sekitar pukul 17.05 KST.

Jadi perhatian, karya itu merupakan sebuah lagu pendamping (B-side) dari album mini ketiga BABYMONSTER yang bertajuk CHOOM.

Membuat antusias, pencapaian ini diraih sekitar 99 hari setelah video musik tersebut dirilis pada 6 Juli tengah malam KST.

Seperti yang diketahui, I LIKE IT juga merupakan video musik resmi ke-13 dari grup tersebut yang berhasil mencapai angka ini.

Sebelumnya ada karya lain yaitu BATTER UP, Stuck In The Middle, SHEESH, FOREVER, DRIP, CLIK CLAK, HOT SAUCE, WE GO UP.

Girlgrup besutan YG Entertainment ini juga meraih perhatian lewat karya lainnya yaitu Really Like You, PSYCHO, CHOOM, dan SUGAR HONEY ICE TEA.

Grup yang melejit dalam waktu singkat ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Music Video CHOOM dari BABYMONSTER Tembus 200 Juta dalam 5 Bulan - Image
Entertainment

Music Video CHOOM dari BABYMONSTER Tembus 200 Juta dalam 5 Bulan

Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.12 WIB

YouTube Shorts Kini Lebih Orisinal, Akun Clipper Terancam! - Image
Teknologi

YouTube Shorts Kini Lebih Orisinal, Akun Clipper Terancam!

Senin, 5 Oktober 2026 | 21.30 WIB

YouTube Bikin Kreator kian Mudah Viral, AI Bisa Bedah Video hingga Buat Thumbnail - Image
Teknologi

YouTube Bikin Kreator kian Mudah Viral, AI Bisa Bedah Video hingga Buat Thumbnail

Minggu, 27 September 2026 | 15.48 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore