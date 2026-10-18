Tuai Perhatian, Video Musik I LIKE IT Milik BABYMONSTER Mencapai 100 Juta Penayangan di YouTube

BABYMONSTER. (Soompi)
JawaPos.com - Dengan karya berjudul I LIKE IT, girlgrup Korea BABYMONSTER berhasil meraih 100 juta penayangan di YouTube
Dikutip dari Soompi, Minggu (18/10), YG Entertainment mengungkap pada 13 Oktober, video musik I LIKE IT telah melampaui 100 juta penayangan di YouTube sekitar pukul 17.05 KST.
Jadi perhatian, karya itu merupakan sebuah lagu pendamping (B-side) dari album mini ketiga BABYMONSTER yang bertajuk CHOOM.
Membuat antusias, pencapaian ini diraih sekitar 99 hari setelah video musik tersebut dirilis pada 6 Juli tengah malam KST.
Seperti yang diketahui, I LIKE IT juga merupakan video musik resmi ke-13 dari grup tersebut yang berhasil mencapai angka ini.
Sebelumnya ada karya lain yaitu BATTER UP, Stuck In The Middle, SHEESH, FOREVER, DRIP, CLIK CLAK, HOT SAUCE, WE GO UP.
Girlgrup besutan YG Entertainment ini juga meraih perhatian lewat karya lainnya yaitu Really Like You, PSYCHO, CHOOM, dan SUGAR HONEY ICE TEA.
Grup yang melejit dalam waktu singkat ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.
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Jawa Pos
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