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Aulia Ramadhani
Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.58 WIB

Comeback dengan Rilis Video Musik All Of My Life, Changmin TVXQ Sampaikan Pesan Inspiratif

Changmin TVXQ. Sumber Foto: Soompi - Image

Changmin TVXQ. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Kepopulerannya tak lekang oleh waktu, penyanyi Korea Changmin TVXQ kembali dengan karya musik baru

Dikutip dari Soompi, Selasa (20/10), tentunya hal ini disambut gembira oleh para penggemarnya yang menyukai karya hebatnya

Changmin merilis mini album ketiganya, All of My Life Pada 19 Oktober pukul 18.00 KST, yang membuat penasaran.

Dalam momen bahagia itu, ia juga berkesempatan merilis video musik untuk lagu utama dengan judul yang sama.

Mencuri perhatian, All Of My Life merupakan lagu pop rock yang penuh energi, diperkuat dengan alunan gitar elektrik.

Karya tersebut sangat emosional berisi dentuman drum yang bertenaga, yang disambut bahagia oleh penggemar.

Di sisi lain, lirik lagunya membahas tentang menempuh jalan hidup sendiri dan merayakan kehidupan.

Karya spektakuler ini juga sekaligus menyampaikan sebuah pesan penghiburan yang hangat dan penuh harapan.

Shim Chang-min lahir 18 Februari 1988, ia juga dikenal dengan nama panggungnya Max Changmin yang berprofesi sebagai penyanyi, penulis lagu, aktor, dan anggota duo pop TVXQ.

Ia juga membuktikan bakat aktingnya dalam drama berjudul The Scholar Who Walks the Night yang disukai penggemar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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