Ungkapan Kebahagiaan Krisdayanti Usai Dapat Medali dalam Pertandingan Wushu di Luar Negeri

Latihan dan konsistensi Krisdayanti di olahraga wushu membuahkan hasil berupa kemenangan dan meraih medali. (Instagram: krisdayantilemos)
JawaPos.com - Krisdayanti mengungkapkan kebahagiaannya setelah berhasil membawa pulang medali di ajang Singapore Kung Fu Games. Pencapaian tersebut terasa semakin istimewa karena kali ini ia mendapat dukungan langsung dari sang suami, Raul Lemos, serta kedua anak mereka, Amora dan Kellen, yang datang untuk menyaksikan perjuangannya di arena wushu.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @krisdayantilemos, Krisdayanti membagikan momen kebersamaannya dengan keluarga sekaligus mengungkapkan rasa syukur atas hasil yang diraihnya dalam kompetisi tersebut.
Bagi penyanyi yang akrab disapa KD itu, medali yang berhasil dibawa pulang bukan sekadar simbol kemenangan. Ada perjuangan, kedisiplinan, dan dukungan keluarga yang menjadi bagian penting dari perjalanan panjangnya menekuni seni bela diri asal China tersebut.
"Emas dan perak. Kemenangan ini kerana doa dan sokongan daripada suami tercinta, anak-anak yang terbang jauh khusus untuk mamanya," tulis Krisdayanti dalam unggahannya di media sosial.
Kehadiran Raul Lemos, Amora, dan Kellen memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Krisdayanti. Ia pun mengungkapkan rasa terima kasih kepada sang suami yang turut mendampinginya dalam momen penting tersebut.
"Terima kasih, Amor. Tak pernah menemani latihan, tahu-tahu ikut dampingi kompetisi," lanjutnya.
Dukungan keluarga menjadi penyemangat tersendiri bagi KD ketika mengikuti pertandingan di luar negeri. Di tengah kesibukannya sebagai penyanyi dan publik figur, ia tetap berusaha memberikan ruang untuk berkembang melalui bidang olahraga.
Krisdayanti Sebut Wushu Mengajarkan Kedisiplinan
Krisdayanti mengaku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari olahraga Wushu dan bisa berkompetisi di ajang Singapore Kung Fu Games. Menurut dia, wushu bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan, ketekunan, dan kerendahan hati.
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Jawa Pos
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