Kata Krisdayanti Usai Tampil Bersama Melly Goeslaw di Istana Merdeka

JawaPos.com - Krisdayanti dan Melly Goeslaw mendapat kehormatan tampil dalam perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka pada hari ini, Senin (17/8). Dua penyanyi kenamaan tersebut berduet membawakan lagu-lagu bernuansa nasionalisme.

Dalam penampilan mereka, Krisdayanti dan Melly Goeslaw membawakan dua lagu yang lekat dengan semangat cinta Tanah Air. Lagu pertama yang mereka nyanyikan adalah lagu Indonesia Jaya ciptaan Chaken M.

Setelah itu, keduanya melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Indonesia Pusaka karya maestro musik Indonesia, Ismail Marzuki. Duet Krisdayanti dan Melly Goeslaw tersebut menjadi salah satu momen yang mencuri perhatian dalam perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka.

Bagi Krisdayanti, kesempatan tampil di hadapan para tamu undangan dalam perayaan kemerdekaan memiliki makna yang sangat dalam. Terlebih, dia bisa berbagi panggung bersama sahabatnya, Melly Goeslaw.

“Sebuah kehormatan yang mendalam dapat mempersembahkan karya untuk 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, bersama sahabat saya, Melly Goeslaw,” tulis Krisdayanti di akun media sosialnya.

Menurut Krisdayanti, duet bersama Melly Goeslaw bukan hanya tentang mempertemukan dua karakter suara di atas panggung. Lebih dari itu, penampilan tersebut menjadi simbol bahwa seni dan kecintaan terhadap Indonesia dapat menjadi jembatan untuk menyatukan masyarakat di tengah perbedaan yang ada.

“Duet ini bukan sekadar pertemuan dua suara, tetapi sebuah simbol bahwa seni dan cinta kepada Indonesia mampu menyatukan kita melampaui segala perbedaan," tuturnya.

Krisdayanti juga menekankan bahwa momen perayaan kemerdekaan bukan tempat untuk mempertegas perbedaan politik maupun pilihan. Ia menilai, seluruh masyarakat Indonesia dapat berdiri dalam identitas yang sama ketika merayakan kemerdekaan.