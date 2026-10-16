Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.45 WIB

Penahanan Richard Lee Ditangguhkan, Ustadz Derry hingga Gayus Lumbuun Jadi Penjamin

Richard Lee bersama Gayus Lumbuun. (Instagram: dr.richard_lee) - Image

Richard Lee bersama Gayus Lumbuun. (Instagram: dr.richard_lee)

JawaPos.com - Penangguhan penahanan dokter kecantikan sekaligus konten kreator Richard Lee dikabulkan hakim. Dalam permohonan tersebut, ada empat orang menjadi penjamin.

Informasi mengenai para penjamin itu disampaikan Randika selaku jaksa yang menangani perkara Richard Lee usai persidangan. Ia menjelaskan, permohonan penangguhan penahanan tersebut melibatkan empat orang yang bersedia menjadi menjamin terdakwa.

“Yang menjadi penjamin dalam permohonan penangguhan penahanan ada empat orang. Pertama, istri dari terdakwa sendiri, yaitu Reni Effendi,” kata Randika.

Selain Reni, nama Dr. Faizal Hafied yang merupakan kuasa hukum dari Richard Lee turut tercantum sebagai penjamin. Dua nama lainnya adalah Ustadz Derry Sulaiman yang memiliki nama asli Goswan Pramona, dan Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Dengan demikian, terdapat empat orang yang memberikan jaminan dalam permohonan penangguhan penahanan Richard Lee. Randika menegaskan, keputusan mengenai penangguhan penahanan merupakan kewenangan majelis hakim.

“Penangguhan penahanan itu merupakan kewenangan hakim. Kami kembalikan kepada kewenangan hakim. Kami nggak mau mengintervensi kewenangan masing-masing,” ujar Randika.

Jadwal Sidang Richard Lee Tetap Berjalan Sebagaimana Biasa

Meski penangguhan penahanan dikabulkan, proses persidangan Richard Lee tidak mengalami perubahan. Randika memastikan agenda sidang tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni setiap hari Kamis, dan Richard Lee diwajibkan hadir secara langsung di ruang sidang.

Kehadiran terdakwa menjadi hal penting agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Randika juga mengingatkan bahwa ketidakhadiran Richard tanpa alasan yang sah dan jelas dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mencabut penangguhan penahanannya.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Richard Lee Dikenakan Wajib Lapor dan Dilarang ke Luar Kota - Image
Entertainment

Richard Lee Dikenakan Wajib Lapor dan Dilarang ke Luar Kota

Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.20 WIB

Richard Lee Keluar dari Tahanan Usai Penangguhan Penahanannya Dikabulkan - Image
Entertainment

Richard Lee Keluar dari Tahanan Usai Penangguhan Penahanannya Dikabulkan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.23 WIB

Richard Lee Diminta Uang Damai  Rp 200 Miliar, Doktif Beri Penjelasan - Image
Entertainment

Richard Lee Diminta Uang Damai  Rp 200 Miliar, Doktif Beri Penjelasan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore