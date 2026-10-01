Dibintangi Dewi Perssik, Serial Drama Suara Hati Tayang di Netflix Mulai 9 Oktober

Jumpa pers serial drama Suara Hati Tayang yang dibintangi Dewi Persik. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Serial drama Suara Hati secara resmi diperkenalkan ke publik untuk tayang perdana di Netflix pada 9 Oktober 2026. Series garapan rumah produksi MD Entertainment tersebut dibintangi Dewi Perssik, Jihan Sherlyn, dan Ghea Youbi.
Sehari setelah penayangan di Netflix, Suara Hati juga hadir di layar kaca melalui MDTV mulai 10 Oktober 2026. Serial tersebut dijadwalkan tayang setiap hari pukul 20.00 WIB.
Poster dan trailer perdana Suara Hati diperkenalkan dalam acara jumpa pers yang berlangsung di MD Place, Kamis (1/10). Kehadiran serial ini sekaligus melanjutkan kerja sama antara MDTV dan Netflix dalam menghadirkan karya yang menarik kepada penonton melalui dua platform berbeda.
CEO sekaligus Founder MD Entertainment, Manoj Punjabi, mengatakan kolaborasi lintas platform memberikan pilihan lebih luas bagi penonton untuk menikmati karya hasil produksinya.
“Kolaborasi ini memungkinkan penonton menikmati konten MD Entertainment melalui berbagai pilihan platform, baik di televisi maupun layanan streaming. Kami akan terus mengembangkan sinergi ini sebagai bagian dari komitmen untuk menghadirkan tayangan berkualitas yang dekat dan relevan dengan kebutuhan audiens,” ujar Manoj Punjabi.
Suara Hati mengangkat cerita tentang Melody yang diperankan Dewi Perssik, seorang diva dangdut yang berhasil membangun karier hingga menjadi ikon kecantikan.
Di balik kesuksesan tersebut, Melody menyimpan masa lalu yang tidak mudah. Dua dekade sebelumnya, ia meninggalkan putri kecilnya demi mengejar impian dan karier. Keputusan itu kemudian menjadi luka yang terus membayangi kehidupannya.
Situasi berubah ketika Melody berada di puncak karier sebagai wajah utama Kirana Cosmetics. Di saat yang sama, muncul Nisa, penyanyi muda berbakat dengan pesona alami yang perlahan mendapatkan perhatian publik.
Popularitas Nisa membuatnya dipercaya menjadi brand ambassador baru Kirana Cosmetics. Kehadirannya kemudian membawa persoalan yang lebih kompleks dalam kehidupan Melody, termasuk hubungannya dengan putrinya, Maya.
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