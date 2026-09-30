3 Fakta Menarik tentang Sevdiğim Sensin, Serial Turki yang Akhirnya Tayang di Indonesia

JawaPos.com - Sevdiğim Sensin: Kaulah Satu-satunya resmi hadir di Vidio sejak 21 September 2026. Serial Turki yang dibintangi Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, dan Hüseyin Avni Danyal ini menawarkan kisah pernikahan yang bermula dari situasi darurat, tetapi kemudian berkembang menjadi hubungan penuh konflik, rahasia keluarga, dan perasaan yang sulit ditebak.

Serial garapan Ay Yapım dan disutradarai Gökçen Usta tersebut sebelumnya telah menarik perhatian penonton di Turki melalui Star TV sejak Februari 2026. Di Indonesia, Sevdiğim Sensin: Kaulah Satu-satunya hadir dengan total 49 episode dan tayang setiap Senin-Jumat.

Cerita berfokus pada Erkan (Aytaç Şaşmaz), pria yang berasal dari keluarga kaya di Istanbul dan sedang menjalani wajib militer di sebuah wilayah pegunungan di Turki bagian timur.

Kehidupan Erkan berubah ketika gempa bumi besar mengguncang daerah tersebut. Di tengah situasi kacau, ia berusaha membantu warga yang terdampak, termasuk Dicle (Helin Kandemir), seorang perempuan muda yang selama bertahun-tahun hidup dalam pengawasan ketat kakak-kakaknya.

Sebuah keadaan genting kemudian membuat Erkan mengambil keputusan yang mengubah kehidupan keduanya. Ia menikahi Dicle demi menyelamatkannya dari ancaman yang datang dari keluarganya sendiri.

Pernikahan tersebut awalnya bukan lahir dari kisah cinta. Erkan dan Dicle bahkan datang dari dua lingkungan yang sangat berbeda.

Erkan terbiasa dengan kehidupan keluarga berada di Istanbul, sedangkan Dicle tumbuh dalam lingkungan yang membatasi kebebasannya. Pernikahan yang bermula sebagai bentuk perlindungan itu akhirnya membawa Dicle meninggalkan kehidupan lamanya dan memasuki dunia baru yang jauh lebih rumit.

Sesampainya di Istanbul, Dicle harus beradaptasi dengan lingkungan keluarga Erkan yang penuh aturan dan kepentingan. Di sisi lain, Erkan menghadapi kenyataan bahwa keluarganya sudah memiliki rencana tersendiri mengenai masa depannya.