Min Hee Jin Dilaporkan ke Jaksa Terkait Klaim Plagiarisme Illit

Min Hee Jin dilaporkan terkait klaim plagiarisme Illit. (Korea Times, Belift Lab)

JawaPos.com - Min Hee Jin mantan CEO Ador yang merupakan anak perusahaan HYBE, telah dilaporkan ke pihak kejaksaan atas dugaan pencemaran nama baik dan menghalangi kegiatan bisnis.

Min Hee Jin sebelumnya mengklaim bahwa Illit, girl group asuhan HYBE telah meniru NewJeans, grup yang ia bentuk.

Kantor Polisi Yongsan di Seoul mengkonfirmasi pada hari Selasa (13/10), bahwa mereka telah melimpahkan kasus tersebut ke pihak kejaksaan pada tanggal 1 Oktober.

Dalam laporan tersebut, pelapor mengklaim bahwa Min Hee Jin menyebarkan klaim plagiarisme palsu untuk mencemarkan nama baik HYBE, serta label yang menaungi Illit, yaitu Belift Lab.

Dikutip dari Korea Times, dua mantan wakil presiden Ador juga turut dilaporkan atas tuduhan yang sama.

Hee Jin pertama kali melontarkan tuduhan tersebut pada April 2024, dengan mengklaim bahwa Illit telah meniru strategi debut, koreografi, serta konsep visual NewJeans.

Pada bulan berikutnya, Belift Lab kemudian mengajukan laporan pidana terhadapnya.

Sejauh ini, pengadilan yang memeriksa sengketa tersebut menolak untuk mengakui klaim plagiarisme itu.

Pada bulan Maret 2025, dalam putusan terkait permohonan injungsi Ador untuk mengukuhkan statusnya sebagai agensi NewJeans, pengadilan menyatakan sulit untuk menganggap konsep Illit sebagai tiruan dari NewJeans.

Pada Oktober 2025, pengadilan yang mengukuhkan kontrak eksklusif NewJeans dengan Ador menemukan sejumlah kemiripan, pada dokumen internal dan sesi pemotretan kedua grup, namun tidak menemukan cukup bukti bahwa Illit telah meniru konsep NewJeans.