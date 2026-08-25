Min Hee Jin Kembali Tegaskan Source Music Pernah Janjikan Debut NewJeans

JawaPos.com – Polemik mengenai proses pembentukan NewJeans kembali mencuat setelah pihak Min Hee Jin menegaskan klaim bahwa Source Music pernah menjanjikan para member untuk debut sebagai girl group pertama HYBE.

Pernyataan tersebut kembali menjadi bagian dari perselisihan panjang antara mantan CEO ADOR itu dan Source Music. Laporan allkpop menyebut pihak Min Hee Jin kembali mempertahankan klaim tersebut di tengah sengketa yang belum sepenuhnya mereda.

Persoalan ini berawal dari pernyataan-pernyataan Min Hee Jin mengenai proses pembentukan NewJeans. Ia sebelumnya menyebut dirinya memiliki peran besar dalam proses perekrutan dan pengembangan para member, sementara proyek girl group tersebut pada awalnya dikembangkan melalui kerja sama HYBE dan Source Music. NewJeans kemudian dipindahkan ke ADOR sebelum akhirnya debut pada 2022 di bawah arahan Min Hee Jin.

Source Music membantah klaim tersebut. Agensi tersebut sebelumnya menyatakan tidak pernah menjanjikan NewJeans sebagai girl group pertama HYBE.

Source Music juga membantah pernyataan bahwa Min Hee Jin secara pribadi memilih seluruh member NewJeans serta klaim mengenai perlakuan terhadap para trainee. Dalam perselisihan hukum, pihak agensi bahkan menilai pernyataan tersebut telah merusak reputasi mereka.

Sengketa mengenai sejarah pembentukan NewJeans kemudian berkembang menjadi persoalan hukum. Pada November 2025, tim hukum Min Hee Jin telah membantah gugatan pencemaran nama baik yang diajukan Source Music.

Perseteruan tersebut kembali berlanjut pada 2026, termasuk perdebatan mengenai bukti percakapan KakaoTalk dan keterangan saksi dalam proses hukum.