Hamdan Tour Umumkan Ruben Onsu Tidak Lagi Jadi Brand Ambassador

JawaPos.com - Hamdan Tour mengumumkan Ruben Onsu tidak lagi menjadi brand ambassador dari perusahaan penyedia layanan perjalanan ibadah umrah tersebut.

Informasi itu disampaikan melalui unggahan media sosial Hamdan Tour yang sekaligus menegaskan aktivitas promosi dengan menampilkan Ruben telah dihentikan.

Dengan adanya pengumuman tersebut, Hamdan Tour menjelaskan materi promosi berupa brosur perusahaan tidak lagi menampilkan Ruben Onsu terhitung sejak 31 Agustus 2026.

“Pengumuman penting. Kami informasikan bahwa Ruben Onsu saat ini tidak lagi menjadi Brand Ambassador Hamdan Tour,” demikian pernyataan Hamdan Tour dalam unggahan media sosial.

Pengumuman ini menjadi penegasan bahwa hubungan kerja sama antara Hamdan Tour dengan ayah tiga anak itu sudah tidak lagi berjalan dalam kapasitas sebagai brand ambassador.

Hamdan Tour juga memberikan penjelasan mengenai batas tanggung jawab perusahaan terhadap kehidupan pribadi Ruben. Pihaknya menegaskan bahwa sikap, pandangan, maupun kehidupan pribadi Ruben Onsu tidak merepresentasikan perusahaan.

“Hamdan Tour menegaskan bahwa sikap, pandangan, dan kehidupan pribadi yang bersangkutan bukan cerminan perusahaan,” tulis pihak Hamdan Tour.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan layanan perjalanan ibadah umrah.