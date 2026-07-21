Harumkan Nama Bangsa, Siswa SMA Asal Jakarta Torehkan Prestasi di Tingkat Internasional

Siswa SMA Wardaya, Jakarta, naik panggung saat meraih medali perak di International Physics Olympiad (IPhO) 2026 di Bucaramanga, Kolombia, belum lama ini. (Istimewa)
JawaPos.com - Indonesia tidak kekurangan anak bangsa yang cerdas. Mereka menorehkan prestasi mengharumkan nama Tanah Air di tingkat internasional.
Baik di level Asia maupun Eropa. Contohnya Ackhava Adam Malonda, Asael Christo Jacob Rondonuwu, dan Mareo Vicakshana Lee. Tiga siswa asal SMA Wardaya, Jakarta, itu mengharumkan Indonesia di bidang sains dan olahraga.
Untuk Ackhava Adam Malonda, siswa kelas XI baru saja meraih medali perak pada International Physics Olympiad (IPhO) 2026 di Bucaramanga, Kolombia. Sebelumnya, Ackhava memperoleh medali emas pada Asian Physics Olympiad (APhO) 2026 di Busan, Korea Selatan (Korsel).
Selain di bidang fisika, Ackhava menambatkan namanya di Asia-Pacific Informatics Olympiad (APIO) 2026 di Taiwan. Pada olimpiade itu dia meraih medali perak. Prestasi itu melanjutkan pencapaiannya pada International Tuymaada Olympiad 2025 yang ketika itumeraih medali emas bidang informatika.
Berbeda dengan Asael Christo Jacob Rondonuwu. Dia membawa merah putih di bidang olahraga. Dia meraih dua medali emas pada HYX 2026 Oceania International Invitational Wushu Kung Fu Championships. Ia menjadi juara pada nomor Changquan Male A dan Gunshu Male A.
Sedangkan Mareo Vicakshana Lee,siswa kelas XII yang baru saja diterima di University of Oxford sebelumnya memperoleh predikat 5 Stars Cambridge International A Level.
Menurut Kepala SMA Wardaya Anton Wardaya, keberhasilan itu melanjutkan rekam jejak lulusan SMA yang dipimpin selama ini. Buktinya lulusan SMA Wardaya kerap diterima di sejumlah perguruan tinggi ternama dunia, seperti National University of Singapore (UNS), Nanyang Technological University (NTU), KAIST, Kyoto University, hingga University of British Columbia.
"Hingga pertengahan 2026, siswa-siswi SMA Wardaya telah mengumpulkan lebih dari 332 medali dari berbagai kompetisi nasional maupun internasional," ujar Anton Wardaya kepada wartawan pada Selasa (21/7).
Baca Juga:Sengketa Tuntas, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Resmi Buka MPLS 500 Siswa SMA/SMK Triguna
Dia menyebut bahwa selama ini sekolah menggabungkan kurikulum nasional dan Cambridge International Curriculum, serta program pembinaan olimpiade dan pengembangan karakter. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, integritas, dan kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan global.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026