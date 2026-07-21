Harumkan Nama Bangsa, Siswa SMA Asal Jakarta Torehkan Prestasi di Tingkat Internasional

JawaPos.com - Indonesia tidak kekurangan anak bangsa yang cerdas. Mereka menorehkan prestasi mengharumkan nama Tanah Air di tingkat internasional.

Baik di level Asia maupun Eropa. Contohnya Ackhava Adam Malonda, Asael Christo Jacob Rondonuwu, dan Mareo Vicakshana Lee. Tiga siswa asal SMA Wardaya, Jakarta, itu mengharumkan Indonesia di bidang sains dan olahraga.

Untuk Ackhava Adam Malonda, siswa kelas XI baru saja meraih medali perak pada International Physics Olympiad (IPhO) 2026 di Bucaramanga, Kolombia. Sebelumnya, Ackhava memperoleh medali emas pada Asian Physics Olympiad (APhO) 2026 di Busan, Korea Selatan (Korsel).

Selain di bidang fisika, Ackhava menambatkan namanya di Asia-Pacific Informatics Olympiad (APIO) 2026 di Taiwan. Pada olimpiade itu dia meraih medali perak. Prestasi itu melanjutkan pencapaiannya pada International Tuymaada Olympiad 2025 yang ketika itumeraih medali emas bidang informatika.

Berbeda dengan Asael Christo Jacob Rondonuwu. Dia membawa merah putih di bidang olahraga. Dia meraih dua medali emas pada HYX 2026 Oceania International Invitational Wushu Kung Fu Championships. Ia menjadi juara pada nomor Changquan Male A dan Gunshu Male A.

Sedangkan Mareo Vicakshana Lee,siswa kelas XII yang baru saja diterima di University of Oxford sebelumnya memperoleh predikat 5 Stars Cambridge International A Level.

Menurut Kepala SMA Wardaya Anton Wardaya, keberhasilan itu melanjutkan rekam jejak lulusan SMA yang dipimpin selama ini. Buktinya lulusan SMA Wardaya kerap diterima di sejumlah perguruan tinggi ternama dunia, seperti National University of Singapore (UNS), Nanyang Technological University (NTU), KAIST, Kyoto University, hingga University of British Columbia.

"Hingga pertengahan 2026, siswa-siswi SMA Wardaya telah mengumpulkan lebih dari 332 medali dari berbagai kompetisi nasional maupun internasional," ujar Anton Wardaya kepada wartawan pada Selasa (21/7).