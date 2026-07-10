Kunjungi Sekolah Terpencil Arus Kualan, Rustini Muhaimin: Bukti Pendidikan Berkualitas Tak Bergantung Fasilitas

Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin saat mengunjungi Sekolah Alam Arus Kualan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. (Istimewa)

JawaPos.com - Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin mengaku terkesan dengan Sekolah Alam Arus Kualan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Meskipun letaknya di tengah hutan, tapi pendidikan yang diberikan menghasilkan murid-murid berprestasi.

Rustini telah mengunjungi langsung sekolah ini pada Kamis (9/7). Dia pertama kali mengetahui sekolah ini dari presentasi Dellyana dalam sebuah agenda nasional Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Saya terus terang sangat terharu dengan sambutan yang begitu hangat dan meriah. Kami pertama kali mengenal Arus Kualan saat Dellyana mempresentasikan sekolah ini dalam acara besar PKB. Cara presentasinya membuat kami semua kagum, luar biasa," ujar Rustini.

Dalam kunjungannya dia berusaha mendalami proses belajar mengajar di sekolah ini. Terutama sosok pendidiknya yang dianggap berhasil.

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"Saya sampai bertanya, siapa gurunya? Katanya sekolah di hutan, tetapi kok bisa sekeren ini," imbuhnya.

Rustini menilai Arus Kualan telah membuktikan bahwa pendidikan yang berpijak pada kecintaan terhadap alam dan budaya mampu melahirkan generasi yang percaya diri, cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing hingga tingkat internasional.

"Arus Kualan menjadi bukti bahwa ketika kita mencintai alam dan budaya, dampaknya sangat besar. Anak-anak di sini tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berani, cerdas, dan memiliki kemampuan luar biasa, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di mata dunia," jelasnya.

Istri Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini menyampaikan, perempuan memiliki peran penting dalam mendidik anak. Dengan pemahaman yang baik, perempuan bisa menciptakan generasi emas.

Dalam kesempatan tersebut, Rustini juga memberikan motivasi kepada para siswa agar tidak merasa rendah diri hanya karena bersekolah di daerah dengan fasilitas yang sederhana.

"Jangan pernah berkecil hati hanya karena sekolah di sini dengan fasilitas yang terbatas. Faktanya, sekolah yang fasilitasnya lengkap pun belum tentu memiliki kualitas pendidikan sebaik Arus Kualan," ucapnya.

Ia juga mengajak para orang tua untuk terus memberikan kepercayaan kepada Sekolah Alam Arus Kualan sebagai tempat tumbuh kembang anak.

"Jangan ragu menyekolahkan anak-anak di Arus Kualan. Di sini mereka tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga menemukan jati diri, membangun karakter, serta tumbuh menjadi pribadi yang mencintai lingkungan dan budaya," tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan, Rustini bersama jajaran DPP PKB dan DPP Perempuan Bangsa menyerahkan bea siswa kepada para siswa Arus Kualan. Bea siswa ini sekaligus perayaan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Program beasiswa tersebut diberikan dalam lima kategori, yakni Pelatihan Bisnis Kreatif dan Pariwisata di Bali, Pelatihan Jurnalistik di Pontianak, Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter, serta Pelatihan Bahasa Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur.