Arie Kriting Kritik FFI, Soroti Peran Irma Rihi di Film Na Willa yang Diabaikan

JawaPos.com - Komika sekaligus aktor Arie Kriting menyampaikan kritikan terhadap perspektif penilaian karakter dalam gelaran Festival Film Indonesia (FFI).

Ia menyoroti bagaimana karakter masyarakat Indonesia Timur kerap digambarkan di layar lebar dan berharap penilaian terhadap akting para pemain lebih terbuka terhadap keragaman latar belakang budaya.

Sorotan Arie Kriting tersebut muncul setelah menyaksikan penampilan Irma Rihi dalam film Na Willa yang terkesan kurang diperhitungkan oleh FFI. Ia mengaku senang melihat Irma memerankan sosok ibu pada umumnya, tanpa harus menjadikan identitas Indonesia Timur sebagai karakter utama yang mendominasi penampilannya.

Menurut Arie, akting Irma menunjukkan bahwa karakter dari Indonesia Timur bisa hadir dalam berbagai bentuk, termasuk memerankan sosok yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

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"Peran Irma Rihi di Na Willa ini bikin saya senang sekali. Di mana dia berperan jadi Ibu-ibu seperti pada umumnya. Cita rasa Indonesia Timurnya tidak hilang tapi bukan jadi menu utama. Sehingga saya bisa menikmati sekali akting dia sebagai seorang Ibu," ungkapnya.

Bagi Arie Kriting, persoalan tersebut bukan sekadar tentang satu penampilan aktor atau keputusan nominasi, melainkan juga mengenai cara industri perfilman memandang karakter yang berasal dari daerah dengan latar belakang budaya berbeda.

"Jujur saja, saya berharap besar dia (Irma Rihi lewat film Na Willa) bisa dipertimbangkan sebagai nomine di FFI tahun ini," akunya.

Arie Kriting Soroti Standar Apresiasi Dialek Daerah Dalam pernyataannya, Arie mempertanyakan perbedaan apresiasi terhadap aktor yang memerankan karakter dari budaya lain.