Indah Permatasari Kenang Kebaikan Adik Arie Kriting yang Meninggal Jelang Menikah

Amal Buton, adik Arie Kriting meninggal. (Instagram: arie_kriting)
JawaPos.com - Kepergian Salimuddin atau yang dikenal sebagai Amal Buton meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Arie Kriting. Kabar meninggalnya Amal disampaikan secara langsung oleh Arie Kriting melalui unggahannya di Instagram.
Dalam unggahan tersebut, Arie meminta masyarakat mendoakan sang adik sekaligus memaafkan apabila Amal pernah melakukan kesalahan selama hidupnya.
Duka juga dirasakan Indah Permatasari. Sebagai istri Arie Kriting sekaligus kakak ipar dari Amal, Indah memiliki sejumlah kenangan kebersamaan yang disebutnya sebagai pribadi yang baik dan penuh perhatian.
Melalui unggahannya, Indah mengingat bagaimana Amal selalu berusaha membuatnya merasa nyaman ketika berkunjung ke Baubau, Sulawesi Tenggara, kampung halaman keluarga Arie.
“Baik banget dia,” tulis Indah Permatasari dalam unggahannya.
Bagi Indah, perhatian yang ditunjukkan Amal bukan sesuatu yang besar atau berlebihan. Justru berbagai tindakan sederhana yang dilakukannya justru kini menjadi kenangan yang terasa begitu membekas.
Indah bercerita bahwa ketika dirinya berada di Baubau, Amal selalu memikirkan supaya dirinya merasa senang dan nyaman selama berada di sana. Ia bahkan disebut tidak segan membantu berbagai keperluan tanpa mengharapkan imbalan.
“Kalau pulang ke Baubau, dia paling takut kalau saya nggak happy, selalu berusaha bikin saya senang. Apa pun itu, bantuannya tanpa pamrih. Selalu membawa kebahagiaan,” tulis Indah.
Salah satu kenangan sederhana yang kembali muncul adalah ketika Indah membuat vlog saat berada di Baubau. Amal disebut kerap membantu memegangi kamera untuk mendukung aktivitas sang kakak ipar.
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