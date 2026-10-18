Indah Permatasari Hamil Anak Kedua, Arie Kriting dan Naka Sangat Antusias

Momen saat Arie Kriting tahu Indah Permatasari hamil anak kedua. (Instagram: indahpermatas)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Indah Permatasari dan Arie Kriting yang akhirnya dianugerahi calon buah hati kedua.
Indah mengumumkan kehamilan anak keduanya melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Kabar tersebut disambut penuh sukacita oleh Arie dan putra pertama mereka, Naka, yang sudah tidak sabar menyambut kehadiran anggota keluarga baru.
Dalam video yang dibagikan, Indah memperlihatkan momen ketika dirinya pertama kali mengetahui kehamilan tersebut melalui alat tes kehamilan. Tes kehamilan dilakukan pada Juli 2026 dan disebut sebagai detik-detik menegangkan.
Indah tampak terkejut sekaligus bahagia melihat dua garis pada alat tes kehamilan. Momen sederhana itu menjadi awal dari kabar bahagia yang kemudian dibagikannya kepada sang suami.
Indah memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan kabar kehamilan keduanya kepada Arie. Ia membungkus alat test pack menggunakan tisu, kemudian meminta Naka untuk menyerahkannya kepada sang ayahanda.
Reaksi Arie Kriting langsung mencuri perhatian. Sang komika terlihat semringah setelah mengetahui bahwa Indah kembali hamil calon buah hati kedua. Ia pun mengucap syukur dan secara bergantian mencium Indah serta Naka.
"Alhamdulillah! Sudah kubilang kan?" kata Arie Kriting.
Kebahagiaan itu berlanjut ketika Indah menjalani pemeriksaan kehamilan di rumah sakit bersama Arie dan Naka. Indah menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk melihat kondisi kehamilannya.
Ketiganya terlihat bahagia di depan kamera. Naka bahkan ikut menyampaikan pesan kepada netizen agar ikut mendoakan kesehatan sang ibunda dan juga calon adiknya.
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Jawa Pos
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