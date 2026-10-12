Music Video CHOOM dari BABYMONSTER Tembus 200 Juta dalam 5 Bulan

BABYMONSTER. (Allkpop)
JawaPos.com - BABYMONSTER kembali mencatatkan pencapaian besar di YouTube. Video musik (MV) dari lagu “CHOOM” berhasil menembus angka 200 juta penayangan hanya dalam waktu lima bulan sejak dirilis pada 4 Mei 2026.
Pencapaian tersebut semakin memperkuat posisi grup K-Pop besutan YG Entertainment tersebut sebagai salah satu nama yang mendapat perhatian besar di platform video digital.
Dilansir dari Allkpop, YG Entertainment mengumumkan pencapaian tersebut pada 12 Oktober 2026. “CHOOM” merupakan lagu utama dari mini album ketiga BABYMONSTER dan menjadi video musik ke-10 grup tersebut yang berhasil melewati angka 200 juta views di YouTube.
Keberhasilan ini menunjukkan besarnya perhatian penggemar terhadap karya BABYMONSTER, sekaligus memperlihatkan bagaimana platform digital menjadi salah satu tolok ukur popularitas artis K-Pop di pasar global.
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Video musik “CHOOM” mengandalkan perpaduan koreografi energik, formasi tarian berskala besar, serta konsep visual yang dirancang untuk menonjolkan karakter setiap anggota BABYMONSTER.
Sejumlah adegan direkam dengan latar berbeda, mulai dari area yang menyerupai pos pemeriksaan keamanan hingga studio balet. Perpaduan tersebut memberikan variasi visual yang memperkuat penampilan para anggota sepanjang video.
Respons positif penonton terlihat sejak video musik itu pertama kali dirilis. “CHOOM” langsung menempati posisi teratas dalam daftar trending YouTube global. Video tersebut juga memuncaki daftar video yang paling banyak ditonton dalam 24 jam serta tangga lagu harian video musik populer global YouTube.
Capaian itu menjadi salah satu indikator awal tingginya antusiasme para penggemar terhadap rilisan terbaru BABYMONSTER.
Popularitas BABYMONSTER di YouTube tidak hanya terlihat melalui video musik “CHOOM”. Video penampilan atau performance video untuk lagu yang sama juga telah mengumpulkan lebih dari 97 juta penayangan.
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Jawa Pos
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