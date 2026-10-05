YouTube Shorts Kini Lebih Orisinal, Akun Clipper Terancam!

Ilustrasi: Aplikasi YouTube Music, layanan streaming musik baru dari YouTube. (Istimewa)
JawaPos.com - YouTube mulai memperbarui sistem rekomendasi pada fitur Shorts untuk mengurangi peredaran konten daur ulang. Langkah ini ditujukan untuk membatasi jangkauan akun clipper, yakni akun yang mengunggah kembali potongan video milik kreator lain tanpa memberikan tambahan konten orisinal yang berarti.
Akun clipper sendiri adalah akun yang biasanya mengambil potongan video milik orang lain, lalu mengunggahnya kembali ke platform seperti YouTube Shorts, TikTok, atau Reels.
Seperti dilansir dari Engadget, melalui perubahan tersebut, YouTube ingin membuat sistem rekomendasi Shorts lebih banyak menampilkan konten orisinal. Platform juga berupaya mengurangi kemunculan video yang sekadar mengambil dan mengunggah ulang karya kreator lain.
Meski demikian, YouTube belum menjelaskan secara rinci bagaimana sistem tersebut akan menentukan video yang dianggap sebagai konten daur ulang. Detail mekanisme algoritma memang tidak sepenuhnya dibuka kepada publik.
Platform menjelaskan, kanal yang sebagian besar hanya mengumpulkan atau mengunggah kembali konten yang sudah tersedia tanpa perubahan signifikan berpotensi mengalami penurunan distribusi di feed Shorts.
Namun, kebijakan tersebut bukan berarti seluruh konten hasil reupload akan otomatis kehilangan jangkauan. YouTube masih membuka peluang bagi kreator yang memberikan nilai tambahan dalam kontennya.
Platform mendorong kreator menghadirkan komentar orisinal, penyuntingan unik, atau teknik bercerita (storytelling) agar video yang dibuat tidak sekadar menjadi salinan dari konten lain.
Dengan begitu, akun clipper diharapkan mulai memberikan sudut pandang atau ciri khas mereka sendiri dalam setiap video yang diunggah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022