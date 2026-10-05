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Nanda Prayoga
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.30 WIB

YouTube Shorts Kini Lebih Orisinal, Akun Clipper Terancam!

Ilustrasi: Aplikasi YouTube Music, layanan streaming musik baru dari YouTube. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Aplikasi YouTube Music, layanan streaming musik baru dari YouTube. (Istimewa)

JawaPos.com - YouTube mulai memperbarui sistem rekomendasi pada fitur Shorts untuk mengurangi peredaran konten daur ulang. Langkah ini ditujukan untuk membatasi jangkauan akun clipper, yakni akun yang mengunggah kembali potongan video milik kreator lain tanpa memberikan tambahan konten orisinal yang berarti.

Akun clipper sendiri adalah akun yang biasanya mengambil potongan video milik orang lain, lalu mengunggahnya kembali ke platform seperti YouTube Shorts, TikTok, atau Reels.

Seperti dilansir dari Engadget, melalui perubahan tersebut, YouTube ingin membuat sistem rekomendasi Shorts lebih banyak menampilkan konten orisinal. Platform juga berupaya mengurangi kemunculan video yang sekadar mengambil dan mengunggah ulang karya kreator lain.

Meski demikian, YouTube belum menjelaskan secara rinci bagaimana sistem tersebut akan menentukan video yang dianggap sebagai konten daur ulang. Detail mekanisme algoritma memang tidak sepenuhnya dibuka kepada publik.

Platform menjelaskan, kanal yang sebagian besar hanya mengumpulkan atau mengunggah kembali konten yang sudah tersedia tanpa perubahan signifikan berpotensi mengalami penurunan distribusi di feed Shorts.

Namun, kebijakan tersebut bukan berarti seluruh konten hasil reupload akan otomatis kehilangan jangkauan. YouTube masih membuka peluang bagi kreator yang memberikan nilai tambahan dalam kontennya.

Platform mendorong kreator menghadirkan komentar orisinal, penyuntingan unik, atau teknik bercerita (storytelling) agar video yang dibuat tidak sekadar menjadi salinan dari konten lain.

Dengan begitu, akun clipper diharapkan mulai memberikan sudut pandang atau ciri khas mereka sendiri dalam setiap video yang diunggah.

Editor: Estu Suryowati
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