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Shafa Nadia
Minggu, 11 Oktober 2026 | 21.39 WIB

Film Rambut Sewu Satu Langkah Getih Gabungkan Horor Supranatural, Misteri, dan Drama

Film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih siap meramaikan industri perfilman tanah air mulai bulan depan. (Istimewa) - Image

Film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih siap meramaikan industri perfilman tanah air mulai bulan depan. (Istimewa)

JawaPos.com - Film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih siap meramaikan industri perfilman Tanah Air mulai bulan depan.

Sebulan jelang perlisannya, film horor besutan sutradara Hanny R. Saputra membocorkan cuplikan adegannya lewat official trailer

Menampilkan sejumlah aktor ternama kebanggaan Tanah Air seperti Wavi Zihan, Taskya Namya, Yusuf Mahardika, Ruth Marini, hingga Donny Alamsyah.

Video singkat tersebut juga menampilkan lapisan cerita yang dialami para karakter. 

Kisah berpusat pada kehidupan Wulan (Wavi) di rumah baru bersama sang ibu usai diterima bekerja sebuah pabrik.

Perpindahan tersebut membawa keduanya ke sebuah rumah tua yang menyimpan jejak masa lalu kelam.

Sejak tinggal di tempat itu, Wulan mengalami berbagai kejadian yang sulit dijelaskan.

Dan, perlahan dia juga menemukan hubungan antara dirinya dengan sejarah rumah tersebut.

Kehadiran Marni (Taskya) memiliki peran penting dalam rangkaian peristiwa yang menghantui Wulan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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