Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo Pernah Jadi Pasangan, Agensi Ungkap Keduanya Kini Berpisah 

JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo. Kedua aktor tersebut diketahui pernah menjalin hubungan romantis selama sekitar enam tahun setelah pertama kali bertemu melalui drama Memorist yang tayang pada 2020.

Hubungan mereka disebut berlangsung cukup lama secara tertutup hingga kabar tersebut akhirnya terungkap ke publik pada 8 Oktober 2026.

Menurut laporan Soompi, agensi Yoo Seung Ho, 333 Entertainment, awalnya menyatakan sedang memeriksa fakta terkait laporan hubungan tersebut.

Tak lama kemudian, kabar terbaru menyebutkan bahwa Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo memang pernah menjalin hubungan, tetapi keduanya telah mengakhiri hubungan tersebut. Saat ini, mereka disebut tetap menjaga hubungan baik sebagai rekan sesama aktor.

Agensi Lim Se Joo, Moving Pictures Company, juga mengonfirmasi bahwa sang aktris pernah berpacaran dengan Yoo Seung Ho selama kurang lebih enam tahun.

Keduanya disebut baru saja berpisah. Pernyataan tersebut sekaligus memperjelas bahwa kabar yang beredar bukan sekadar rumor, meski hubungan romantis keduanya kini telah berakhir.

Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo pertama kali dipertemukan dalam drama tvN Memorist. Dalam drama tersebut, Yoo Seung Ho berperan sebagai Dong Baek, sementara Lim Se Joo memainkan karakter Lee Seul Bi.

Setelah proyek tersebut berakhir, keduanya dikabarkan semakin dekat karena memiliki kesamaan dalam bidang akting dan kemudian menjalin hubungan secara diam-diam.