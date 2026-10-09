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Aulia Ramadhani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Pemeran Drama Memorist, Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo Putuskan Mengakhiri Hubungan 6 Tahun-nya

Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo. Sumber Foto: Soompi - Image

Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Tidak lagi menjalin hubungan asmara, pemeran drama Korea Memorist, Yoo Seung Ho dan Lim Se Joo kini menjadi perbingangan hangat

Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (9/10), berkaitan dengan hal ini, penggemar pun menjadi penasaran, berapa lama mereka telah berpacaran.

Kemudian, agensi Lim Se Joo mengklarifikasi bahwa ia dan Yoo Seung Ho memutuskan hubungan tersebut setelah menjalin selama enam tahun.

Dengan sigap, agensi Yoo Seung Ho turut berkomentar, "Kedua aktor tersebut sebelumnya menjalin hubungan asmara namun kini telah putus.”

Hubungan yang baik sebagai rekan kerja telah mereka pilih, sehingga tidak akan mengganggu karir mereka di dunia hiburan

Sebelumnya pada tanggal 8 Oktober, sebuah media melaporkan bahwa mereka menjadi pasangan setelah pertama kali bertemu melalui drama tvN ‘Memorist’ yang tayang pada Maret 2020.

Kemudian, keduanya menjadi dekat karena memiliki ketertarikan yang sama terhadap dunia akting setelah drama itu berakhir.

Menjalani hubungan secara diam-diam selama enam tahun sejak mulai berkencan,  mereka terus berkarir dengan sukses.

Yoo Seung-ho telah membuktikan aktingnya dalam berbagai peran, hingga berhasil meraih dua nominasi di Baeksang Arts Awards dan dijuluki sebagai Adik Laki-Laki Nasional di negara asalnya.

Namanya dikenal luas sebagai aktor cilik lewat film The Way Home (2002), dan sejak saat itu telah membintangi sejumlah drama seperti memorist.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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