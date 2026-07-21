Cinta Datang Tak Terduga, 3 Zodiak Ini Diprediksi Menjalani Hubungan Romantis

JawaPos.com - Pergerakan planet dalam astrologi sering dikaitkan dengan berbagai perubahan dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam urusan percintaan. Saat Venus memasuki zodiak Cancer yang berada di bawah pengaruh Bulan, energi romantis disebut semakin terasa kuat bagi sebagian orang.

Menurut ramalan astrologi, beberapa zodiak diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan positif dalam kehidupan asmara. Mereka yang sebelumnya menjalani masa sendiri disebut berkesempatan membuka hati dan merasakan kembali kebahagiaan dalam hubungan.

Momen ini diyakini dapat membawa pengalaman baru berupa kedekatan emosional, hubungan yang lebih hangat, hingga kemungkinan menemukan sosok spesial. Melansir Indiatimes, terdapat tiga zodiak yang diprediksi akan mendapatkan keberuntungan dalam urusan cinta pada bulan depan.

1. Cancer

Cancer dikuasai oleh Bulan dan kali ini Venus sedang transit di zodiak mereka.

Jupiter juga sudah transit di zodiak yang sama sehingga menciptakan kombinasi yang hebat dan segera menemukan cinta dalam hidup.

Cancer akan menarik pasangan yang baik dalam hidup mereka.

Zodiak ini lebih menyukai orang-orang yang peduli agar bisa pulih dari trauma masa lalu dan orang yang dapat menjamin kemitraan seumur hidup.

Periode ini akan menjadi masa keemasan bagi mereka karena keberuntungan ada di pihaknya.