Jennie BLACKPINK Mengejutkan Penggemar Saat Tampil di Konser The Weeknd

Jennie BLACKPINK di luar dugaan tampil di konser The Weeknd. (Allkpop)
JawaPos.com - Jennie BLACKPINK mengejutkan para penggemar saat tampil sebagai bintang tamu spesial dalam konser The Weeknd di Korea Selatan.
Keduanya membawakan lagu One Of The Girls di hadapan sekitar 50.000 penonton yang memadati stadion utama Kompleks Olahraga Goyang, Goyang, Provinsi Gyeonggi, pada 8 Oktober 2026, dilansir dari Allkpop.
Kehadiran Jennie menjadi salah satu momen yang paling menarik perhatian dalam pertunjukan kedua bertajuk Hyundai Card Super Concert 28 The Weeknd tersebut.
Penampilan ini juga menjawab rasa penasaran penggemar yang sebelumnya menantikan kehadiran penyanyi sekaligus rapper BLACKPINK itu di konser malam pertama.
Lagu One Of The Girls sebenarnya masuk dalam daftar lagu yang dibawakan The Weeknd pada pertunjukan 7 Oktober. Namun, Jennie tidak muncul di panggung pada malam tersebut.
Kemunculannya sehari kemudian menjadi kejutan tersendiri bagi penonton yang berharap bisa menyaksikan kolaborasi mereka secara langsung.
Jennie tampil dengan busana bodysuit ungu transparan dan poni penuh saat naik ke panggung. Ia kemudian bergabung dengan The Weeknd untuk membawakan One Of The Girls, lagu kolaborasi yang mempertemukan keduanya dengan penyanyi Lily-Rose Depp.
Setelah lagu berakhir, Jennie dan The Weeknd terlihat berpelukan sebelum berpisah di atas panggung. The Weeknd juga terus melambaikan tangan kepada Jennie ketika sang penyanyi berjalan menuju belakang panggung.
Momen lain yang menarik perhatian terjadi saat Jennie menyapa The Weeknd dengan sebutan yang akrab di kalangan penggemar Korea, yakni "Jumal oppa". Julukan tersebut merupakan permainan kata yang merujuk pada nama The Weeknd.
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