Jennie BLACKPINK Tampil Berani di Sampul Cosmopolitan Fall 2026

JawaPos.com - Jennie BLACKPINK kembali mencuri perhatian lewat penampilan terbarunya di sampul Cosmopolitan edisi Fall 2026. Mengusung tema “Pesona Jennie”, pemotretan tersebut menampilkan sisi berbeda sang bintang K-pop sebagai figur yang dikenal memiliki pengaruh besar di dunia mode.

Jennie membagikan sejumlah foto di balik layar pemotretan tersebut melalui media sosial. Dalam unggahannya, ia menuliskan singkat, “Cosmo Fall 2026", sebagaimana dilansir dari Allkpop.

Pada edisi terbaru Cosmopolitan itu, Jennie tampil dalam sejumlah gaya yang memadukan kesan elegan, berani, sekaligus modern. Setiap tampilan memperlihatkan karakter fesyen yang selama ini melekat kuat pada dirinya.

Salah satu sampul menampilkan Jennie dalam balutan gaun berwarna zamrud dengan garis leher V yang dramatis. Detail cut-out pada busana tersebut semakin mempertegas kesan glamor, sementara warna hijau terang membuat penampilannya terlihat mencolok dan elegan.

Pada sampul lainnya, Jennie tampil dengan gaya yang lebih berani. Ia mengenakan jaket penuh payet berwarna kuning yang dipadukan dengan busana minimalis. Riasan bernuansa glowing serta ekspresi wajahnya memberikan kesan percaya diri dan sophisticated.

Transformasi Jennie dalam pemotretan tersebut langsung mendapat sambutan antusias dari penggemar. BLINK memuji kemampuan pelantun “SOLO” itu dalam membawakan beragam konsep, mulai dari feminin, elegan, hingga berani dan playful.

“Penampilan sempurna, paduan yang sempurna,” tulis salah satu penggemar.

Sementara penggemar lainnya menilai Jennie tetap mampu mempertahankan karakter khasnya meski tampil dalam konsep yang berbeda.