Jennie BLACKPINK Umumkan Comeback, ‘Fallen Angel’ Siap Dirilis September

jennie (x @jenniepics)
JawaPos.com – Jennie BLACKPINK kembali membawa kabar besar untuk penggemar. Sang solois resmi mengumumkan jadwal comeback melalui teaser untuk digital EP terbaru berjudul ‘Fallen Angel’.
Pengumuman ini langsung meningkatkan antusiasme penggemar yang telah menantikan kelanjutan perjalanan musik solo Jennie.
Teaser yang dirilis memperkenalkan judul ‘Fallen Angel’ sekaligus memberikan gambaran awal mengenai konsep yang akan diusung.
Sesuai laporan Soompi, rilisan ini dikemas sebagai sebuah digital EP, menandai babak baru bagi Jennie setelah sebelumnya sukses menarik perhatian melalui aktivitas solonya.
Kehadiran ‘Fallen Angel’ juga menjadi menarik karena Jennie dikenal memiliki kebebasan lebih besar dalam mengeksplorasi identitas musiknya sebagai solois.
Setelah memperlihatkan berbagai sisi melalui karya-karya sebelumnya, comeback kali ini diharapkan kembali menghadirkan warna personal yang menjadi ciri khasnya.
Meski detail mengenai lagu-lagu yang terdapat dalam EP belum seluruhnya diungkap, teaser perdana sudah cukup untuk memancing rasa penasaran.
Judul ‘Fallen Angel’ sendiri memberikan kesan misterius dan dramatis, sehingga penggemar mulai menantikan bagaimana konsep tersebut akan diterjemahkan melalui musik serta visual.
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Jawa Pos
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