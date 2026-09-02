Jennie BLACKPINK Bertransformasi Jadi Malaikat Jatuh dengan Visual Dramatis dalam MV Terbaru

JawaPos.com – Jennie BLACKPINK mengungkap cuplikan di balik layar video musik terbarunya, “Fallen Angel”, yang menampilkan konsep dramatis sebagai malaikat jatuh.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (1/9), Dalam proses produksinya, Jennie menjalani sejumlah adegan menantang, termasuk bergantung terbalik menggunakan kawat dengan hembusan mesin angin yang kuat untuk menciptakan visual seolah-olah dirinya jatuh dari langit.

Meski menjalani proses syuting yang cukup berat, Jennie tetap terlihat santai dan menunjukkan sisi cerianya di sela-sela pengambilan gambar.

Selain konsep malaikat jatuh, Jennie juga tampil dengan berbagai gaya visual, termasuk mengenakan gaun merah tanpa lengan dengan gaya rambut bob pendek yang memberikan kesan elegan dan misterius.

Jennie juga menjalani pengambilan gambar di dalam tangki air dengan ketinggian air mencapai pinggang serta menggunakan mawar biru yang dibekukan dalam es sebagai salah satu properti utama.

Menurut Jennie, mawar biru tersebut memiliki makna pribadi karena merupakan bunga yang diberikan ibunya setiap tahun.

Cuplikan di balik layar tersebut mendapat sambutan antusias dari para penggemar yang memberikan berbagai komentar positif mengenai penampilan dan konsep terbaru Jennie.