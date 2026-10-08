Tiket Sold Out, Konser JAY B, Mark, dan BamBam "GOT7" di Bangkok Resmi Ditambah

JawaPos.com - JAY B, Mark, dan BamBam dari GOT7 mendapat sambutan luar biasa dari para penggemar Thailand. Konser gabungan ketiganya di Bangkok bahkan harus ditambah satu hari setelah tiket pertunjukan perdana terjual habis hanya dalam waktu singkat.

Ketiga member GOT7 tersebut akan tampil dalam 2026 K*Pop Masterz SPECIAL LIVE IN BANGKOK yang akan digelar di Thunder Dome Stadium, Bangkok, Thailand.

Semula, konser hanya dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026. Namun, setelah tiket mulai dijual pada 3 Oktober langsung ludes, pihak penyelenggara memutuskan menambah pertunjukan hari kedua pada 15 November 2026.

Penambahan jadwal ini sekaligus menjadi kabar menarik bagi penggemar GOT7 di Thailand. Pasalnya, BamBam merupakan member GOT7 yang berasal dari Negeri Gajah Putih tersebut.

Pertunjukan pertama akan dimulai pukul 19.00 waktu setempat pada 14 November, sedangkan konser tambahan pada 15 November dijadwalkan berlangsung mulai pukul 17.00. Masing-masing pertunjukan akan berjalan selama sekitar tiga jam.

Konser ini tidak hanya menjadi ajang bagi JAY B, Mark, dan BamBam untuk tampil bersama. Ketiganya juga akan membawa materi masing-masing, termasuk lagu-lagu baru yang akan dibawakan JAY B dan Mark.

Setiap member juga dijadwalkan memiliki panggung solo. Momen tersebut akan memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk melihat karakter musikal masing-masing setelah mereka menjalani berbagai aktivitas individu di luar kegiatan GOT7.

Selain itu, JAY B, Mark, dan BamBam akan kembali berada dalam satu panggung sebagai bagian dari GOT7. Kehadiran mereka bersama menjadi daya tarik utama konser karena memberikan kesempatan kepada penggemar untuk menyaksikan kembali chemistry ketiganya sebagai anggota grup.