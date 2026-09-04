Mark Umumkan Tindakan Hukum, Upper Room Lindungi Sang Artis dari Cyberbullying 

Mark (x @mcouverr)

JawaPos.com – Mark mengambil sikap tegas terhadap berbagai unggahan dan komentar bernada jahat di dunia maya.

Melalui akun media sosial resmi pada 2 September, Upper Room mengumumkan rencana menempuh jalur hukum terhadap konten yang dinilai sebagai bentuk cyberbullying.

Langkah tersebut ditujukan untuk melindungi Mark dari serangan yang berpotensi merugikan nama baik maupun kehidupan pribadinya.

Menurut pernyataan agensi yang dikutip Dispatch, tindakan hukum akan menyasar unggahan serta komentar yang mengandung penghinaan, penyebaran informasi palsu tanpa dasar, hingga pelanggaran hak pribadi.

Upper Room juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap konten-konten yang dianggap bermasalah untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Menariknya, pihak agensi mengungkapkan bahwa Mark justru lebih mengkhawatirkan kondisi emosional para penggemarnya.

Upper Room menyebut sang artis merasa prihatin terhadap tekanan dan stres yang mungkin dialami penggemar ketika melihat berbagai unggahan negatif tersebut.

Agensi pun berjanji akan berusaha menciptakan ruang interaksi yang lebih sehat agar hubungan antara Mark dan penggemar tetap terjalin melalui musik.

Keputusan ini datang setelah Mark mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment pada April lalu.

Ia kemudian menyelesaikan aktivitasnya bersama NCT dan mulai menapaki perjalanan sebagai artis solo.

Pada Juni, Mark juga mendirikan agensi pribadinya, Upper Room, yang kini menjadi rumah bagi berbagai aktivitas solonya.

Di tengah babak baru karier tersebut, Mark juga tengah mempersiapkan karya musik terbaru. Ia akan merilis single “My Friend” pada 10 September.

Sebelumnya, Mark telah membangun antusiasme penggemar melalui berbagai konten menjelang perilisan lagu tersebut, termasuk proyek komunikasi langsung dengan penggemar.

Langkah hukum yang diumumkan Upper Room menjadi penegasan bahwa agensi tidak akan tinggal diam terhadap serangan digital yang melewati batas.

Mark kini memilih memusatkan perhatian pada musik dan perjalanan solonya, dengan harapan hubungan bersama penggemar tetap berlangsung melalui karya-karya positif.