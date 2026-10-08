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Abdul Rahman
Kamis, 8 Oktober 2026 | 21.04 WIB

Pengacara Tegaskan Sara Wijayanto Tidak Mencabut Gugatan Cerai Terhadap Demian Aditya

Sara Wijayanto putuskan setop program kehamilan dan pasrah jika tidak punya anak. (Instagram: sarawijayanto) - Image

Sara Wijayanto putuskan setop program kehamilan dan pasrah jika tidak punya anak. (Instagram: sarawijayanto)

JawaPos.com - Kebersamaan Sara Wijayanto dengan Demian Aditya yang terungkap belakangan kembali menjadi sorotan dan sempat memunculkan dugaan bahwa hubungan rumah tangga keduanya mulai membaik. Namun, kondisi tersebut ternyata belum mengubah proses hukum yang saat ini tengah berjalan di pengadilan.

Kuasa hukum Sara Wijayanto, Rudi, memastikan gugatan cerai yang saat ini sedang berproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tetap berjalan. Ia pun membantah kabar tentang dugan pencabutan gugatan atau rencana rujuk antara Sara dan Demian.

"Nggak ada (rujuk), nggak ada,” ujar Rudi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai sidang, Kamis (8/10).

Sidang kali ini telah memasuki tahapan pembuktian. Dalam agenda tersebut, pihak Sara menghadirkan dua orang saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Ketika kembali ditanya mengenai kelanjutan gugatan, Rudi memastikan proses hukum tetap berlangsung. Ia kemudian meminta awak media untuk mengonfirmasi perkembangan perkara ke pihak humas pengadilan.

“Tanya ke bagian humas saja ya” lanjutnya.

Sara dan Demian Sama-Sama Tak Hadir di Sidang

Dalam sidang kali ini, Sara Wijayanto dan Demian Aditya kompak tidak hadir secara langsung di ruang sidang.

Rudi menjelaskan, ketidakhadiran Sara bukan berarti proses persidangan terhenti. Menurut dia, kehadiran prinsipal dari pihaknya, yakni Sara Wijayanto, sebelumnya telah dipenuhi sehingga kliennya tidak harus datang pada setiap agenda persidangan.

Bantah Ada Mediasi di Luar Pengadilan

Selain isu rujuk dan pencabutan gugatan, Rudi juga membantah adanya mediasi diplupayakan di luar pengadilan antara Sara Wijayanto dan Demian Aditya.

Editor: Abdul Rahman
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