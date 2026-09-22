Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya

JawaPos.com - Sara Wijayanto kini menjadi sorotan publik setelah rumah tangganya dengan pesulap Demian Aditya berada di ujung tanduk. Sara diketahui mengajukan gugatan cerai terhadap Demian ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 3594/2026. Humas PA Jakarta Selatan, Abid M.H., membenarkan bahwa Sara menjadi pihak yang mengajukan gugatan cerai melalui kuasa hukumnya.

Gugatan itu didaftarkan pada 8 September 2026. Sidang perdana dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 24 September 2026. Pada tahap awal, persidangan akan memasuki pemeriksaan para pihak sebelum proses mediasi.

Meski perkara perceraian sudah terdaftar, PA Jakarta Selatan belum mengungkap alasan detail Sara Wijayanto menggugat cerai Demian Aditya. Pihak pengadilan menyatakan informasi mengenai dalil gugatan belum dapat disampaikan kepada publik karena perkara masih belum melalui proses persidangan.

Profil Sara Wijayanto Sara Wijayanto merupakan aktris, penyanyi, presenter sekaligus konten kreator. Perempuan bernama lengkap Saraswati Wijayanto itu lahir pada 6 Mei 1979.

Namanya semakin dikenal publik melalui sejumlah aktivitasnya di dunia hiburan, termasuk ketika membintangi sejumlah produksi film dan program televisi. Dalam beberapa tahun terakhir, Sara juga dikenal luas sebagai konten kreator yang mengangkat tema horor dan misteri.

Melalui kanal YouTube Diary Misteri Sara atau DMS, ia melakukan penelusuran ke sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan kisah mistis. Konten tersebut kemudian menjadi salah satu identitas kuat Sara di dunia digital.

Popularitasnya sebagai konten kreator membuat Sara memiliki basis penonton yang besar. Konten tersebut kemudian berkembang ke berbagai proyek hiburan lain, termasuk proyek film bertema horor.