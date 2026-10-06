Jeongyeon TWICE Resmi Debut Akting, Jadi Perawat di New Recruit: The Movie 

Jeongyeon (x @tang_kira)

JawaPos.com – Jeongyeon TWICE buka babak baru dalam kariernya dengan terjun ke dunia akting.

Jeongyeon akan melakukan debut layar lebarnya melalui film New Recruit: The Movie, sebuah proyek yang memperluas semesta serial populer New Recruit ke layar bioskop.

Menurut laporan Zapzee, Jeongyeon telah dikonfirmasi sebagai bagian dari jajaran pemain film tersebut dan akan memerankan karakter perwira perawat bernama Yoo Jeongyeon.

Menariknya, karakter tersebut memiliki nama yang sama dengan nama asli sang idol. Film ini juga dijadwalkan hadir di bioskop pada musim dingin tahun ini.

Debut tersebut menjadi peran akting pertama Jeongyeon sekaligus salah satu proyek besarnya setelah meninggalkan JYP Entertainment.

Ia sebelumnya telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Varo Entertainment, agensi yang juga menaungi kakak perempuannya, aktris Gong Seung Yeon. Jeongyeon sendiri sempat mengungkapkan ketertarikannya untuk mencoba dunia akting.

Dalam sebuah video bersama Gong Seung Yeon untuk Harper's Bazaar Korea pada Juni lalu, Jeongyeon mengaku sempat merasa takut dan kesulitan ketika pertama kali mencoba berakting.

Namun, pengalaman tersebut justru memberinya rasa bangga dan puas sehingga semakin termotivasi untuk melanjutkan tantangan baru tersebut.

New Recruit: The Movie sendiri mengisahkan sekelompok prajurit baru yang berharap mendapatkan waktu istirahat setelah dirawat di rumah sakit militer.

Namun, situasi berubah ketika mereka berhadapan dengan rumor menyeramkan mengenai rumah sakit tersebut dan mulai mengungkap berbagai rahasia di baliknya.

Sutradara serial New Recruit, Min Jin Ki, kembali dipercaya mengarahkan versi filmnya, sementara Ryu Kyung Soo turut bergabung sebagai Yoo Jae Hoon, seorang prajurit misterius yang dirawat di rumah sakit tersebut.

Dengan nuansa komedi yang dipadukan unsur horor, film ini disebut menghadirkan skala yang lebih besar dari versi dramanya.