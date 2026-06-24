Siap Tinggalkan JYP Entertainment, Jeongyeon Twice Dikabarkan Sedang Bernegosiasi dengan Agensi Baru

Jeongyeon Twice dikabarkan akan meninggalkan JYP Entertainment. (JYP Entertainment) JawaPos.com - Jeongyeon Twice dikabarkan sedang dalam berdiskusi, untuk menandatangani kontrak dengan VARO Entertainment.

Pada tanggal 24 Juni, sebuah media melaporkan bahwa Jeongyeon Twice baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan VARO Entertainment.

VARO Entertainment diketahui merupakan agensi tempat bernaung kakak kandung perempuannya, aktris Gong Seung Yeon.

Menanggapi rumor tersebut, perwakilan dari VARO Entertainment angkat suara perihal penandatanganan kontrak dengan Jeongyeon.

“Memang benar kami baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Jeongyeon,” jelas VARO Entertainment.

Namun, mengenai kontrak eksklusif agensi tersebut masih belum bisa memberikan pernyataan resmi, “Belum ada keputusan yang diambil.”

VARO Entertainment adalah rumah bagi aktor-aktor seperti Byeon Woo Seok, Jin Goo, Lee Chae Min, dan banyak lagi.

Disisi lain, agensi tempat bernaungnya semua anggota Twice yaitu JYP Entertainment juga ikut angkat suara perihal hal tersebut.

“Twice saat ini sedang dalam periode diskusi perpanjangan kontrak, dan kami memproses dengan pertimbangan yang cermat, sambil menghormati niat bersama para anggota.”

Dikutip dari Soompi, Jeongyeon memulai debutnya sebagai anggota Twice pada tahun 2015 melalui program audisi Mnet 'SIXTEEN.'

Baru-baru ini, ia terpilih untuk bermain dalam film 'New Recruit: The Movie,' yang menandai debutnya di layar lebar.

Dilaporkan, bahwa Jeongyeon berperan sebagai seorang perawat dalam film tersebut.