Mengejutkan, Jeongyeon TWICE Berpisah dengan JYP dan Bergabung dengan VARO Entertainment

JawaPos.com - Memiliki segudang bakat, Jeongyeon anggota girlgrup Korea TWICE, berpisah dengan agensi lamanya, JYP Entertainment.

Dikutip dari Soompi, Selasa (11/8), ia menulis surat tulisan tangan di Instagram untuk mengumumkan kepergiannya dari JYP Entertainment.

Kemudian agensi barunya, VARO Entertainment pada hari yang sama mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang artis.

"Kami sangat senang dapat menjalin hubungan istimewa dengan Yu Jeongyeon, sosok yang memiliki pesona beragam dan potensi tak terbatas,” ungkapnya.

“Kesungguhan Yu Jeongyeon terhadap dunia akting kami dukung, dan akan menjadi mitra tepercaya yang memberikan dukungan penuh dalam berbagai aspek,” tambahnya.

Agensi mengatakan, “Dengan begitu, ia dapat menghadapi tantangan baru sebagai aktris sekaligus melanjutkan aktivitas grupnya dengan lancar."

Sang penyanyi mengungkap, bahwa JYP telah menjadi rumah kedua sejak masa remaja, tempat di mana saya menghabiskan begitu banyak waktu dan menciptakan berbagai kenangan indah.