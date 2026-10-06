Bintang Hollywood Jim Carrey Menikah Lagi, Ini Sosok Min Ah yang Jadi Istrinya 

JawaPos.com – Kabar bahagia dari aktor Hollywood Jim Carrey. Bintang The Mask tersebut resmi menikah dengan kekasihnya, Min Ah, dalam sebuah upacara privat di Los Angeles.
Pernikahan ini menjadi babak baru dalam hubungan keduanya yang selama ini cukup jauh dari sorotan publik.
Menurut laporan Zapzee, Jim Carrey dan Min Ah menggelar pernikahan secara sederhana dan tertutup.
Keduanya diketahui telah menjalin hubungan selama beberapa tahun, tetapi jarang membagikan kehidupan pribadi mereka kepada publik. Pernikahan tersebut juga dikonfirmasi oleh perwakilan sang aktor kepada sejumlah media.
Hubungan Jim Carrey dan Min Ah mulai menjadi perhatian setelah keduanya beberapa kali terlihat bersama sejak 2022.
Namun, pasangan ini baru tampil secara resmi sebagai pasangan di hadapan publik pada ajang César Awards di Paris pada Februari 2026.
Saat menerima penghargaan kehormatan atas kariernya, Carrey bahkan menyebut Min Ah sebagai “sublime companion” dan menyampaikan rasa cintanya kepada sang kekasih.
Min Ah sendiri dikenal sebagai aktris sekaligus seniman yang berbasis di Los Angeles. Ia juga dikenal dengan nama Minzi dan menjalani aktivitas di dunia seni, termasuk proyek seni digital dan pertunjukan.
Sejumlah laporan menyebut dirinya memiliki keturunan Korea, meski latar belakang tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.
Bagi Jim Carrey, pernikahan ini merupakan yang ketiga. Sebelumnya, ia menikah dengan Melissa Womer pada 1987 hingga 1995 dan memiliki seorang putri bernama Jane Carrey.
Setahun kemudian, ia kembali menikah dengan aktris sekaligus lawan mainnya dalam Dumb and Dumber, Lauren Holly, tetapi pernikahan tersebut berakhir pada 1997.
Kini, Jim Carrey dan Min Ah memilih menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan tetap menjaga privasi.
Di tengah kabar pernikahannya, Carrey juga masih memiliki sejumlah proyek di dunia hiburan, termasuk kembali memerankan Dr. Robotnik dalam Sonic the Hedgehog 4 yang dijadwalkan tayang pada 2027.
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