Jim Carrey Dikabarkan Menikahi Kekasihnya

Jim Carrey menerima Penghargaan Cesar kehormatan dalam upacara Penghargaan Cesar ke-51 di Paris (26/2)./AP
JawaPos.com - Bintang Hollywood Jim Carrey dikabarkan telah menikah untuk ketiga kalinya dengan pasangannya, Min Ah.
Sejumlah media hiburan Amerika Serikat termasuk TMZ dan People, melaporkan pada hari Rabu (30/9) bahwa Carrey baru-baru ini menggelar upacara pernikahan secara tertutup yang sederhana di Los Angeles.
Min Ah dikabarkan memiliki darah Korea meskipun warisan Korea belum dikonfirmasi secara resmi. Sedangkan Jim Carrey keturunan Kanada-Amerika.
Pasangan tersebut dikabarkan mulai menjalin hubungan pada tahun 2022, namun mereka menghindari perhatian dari sorotan publik.
Mereka tampil bersama di depan umum secara resmi untuk pertama kalinya, pada bulan Februari di ajang César Awards di Paris, Prancis.
Jim Carrey menerima penghargaan kehormatan dalam upacara tersebut dan secara terbuka, menyebut nama Min Ah saat menyampaikan pidato penerimaan penghargaan.
Dirinya menggambarkan Min Ah sebagai pendamping yang luar biasa, serta mengungkapkan rasa cintanya kepada perempuan yang berusia 32 tahun tersebut.
Pernikahan ini menandai babak baru dalam kehidupan pribadi aktor berusia 64 tahun tersebut, yang merupakan salah satu bintang komedi paling dikenal di Hollywood.
Lahir pada tahun 1962, Carrey pernah menikahi Melissa Womer, seorang aktris dan mantan pelayan, pada tahun 1987. Pasangan ini memiliki seorang putri, Jane Carrey, sebelum akhirnya bercerai.
Ia kemudian menikahi aktris Lauren Holly, lawan mainnya dalam film 'Dumb and Dumber', namun pernikahan tersebut juga berakhir dengan perceraian.
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