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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.37 WIB

Koo Kyo Hwan dan Sutradara Yi Ok Seop Ternyata Sudah Menikah Sejak 2022 

Koo Kyo Hwan dan Yi Ok Seop (x @aaeify)


JawaPos.com – Kabar mengejutkan dari Koo Kyo Hwan dan sutradara Yi Ok Seop. Pasangan yang selama ini dikenal sebagai rekan dalam dunia perfilman tersebut, ternyata telah resmi menjadi suami istri sejak empat tahun lalu. Pernikahan keduanya baru diketahui publik pada Oktober 2026.

Menurut laporan Soompi, Koo Kyo Hwan dan Yi Ok Seop telah mendaftarkan pernikahan mereka pada 2022.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi Koo Kyo Hwan, Namoo Actors, yang menyebut keduanya telah lama saling mempercayai dan mengandalkan satu sama lain sebagai pasangan. Mereka juga tidak menggelar upacara pernikahan secara terpisah.

Hubungan Koo Kyo Hwan dan Yi Ok Seop sendiri telah berlangsung jauh sebelum pernikahan mereka. Keduanya diketahui mulai menjalin hubungan setelah terlibat dalam proyek film pendek pada 2013.

Setelah menjalani hubungan selama sekitar sembilan tahun, pasangan tersebut kemudian secara terbuka mengakui hubungan mereka kepada publik pada 2020.

Selain memiliki hubungan romantis, Koo Kyo Hwan dan Yi Ok Seop juga dikenal sebagai pasangan yang sering berkolaborasi dalam dunia perfilman.

Keduanya pernah bekerja sama dalam sejumlah proyek, termasuk film “Maggie” dan “Leave a Message After Beep”. Mereka juga menjalankan kolektif kreatif 2X9HD dan terus terlibat dalam berbagai proyek film.

Agensi Koo Kyo Hwan turut menyampaikan bahwa keduanya selama ini selalu berada di sisi satu sama lain sebagai rekan kerja sekaligus keluarga terdekat.

Koo dan Yi pun disebut akan terus melanjutkan aktivitas masing-masing serta menghadirkan karya-karya berkualitas bagi publik.

Kabar pernikahan yang baru terungkap ini menambah kisah perjalanan panjang Koo Kyo Hwan dan Yi Ok Seop, yang selama bertahun-tahun berhasil menjaga kehidupan pribadi mereka dari sorotan.

Meski telah resmi menikah sejak 2022, keduanya tetap melanjutkan kolaborasi profesional dan dipastikan masih akan menunjukkan karya bersama di masa mendatang.

 
 

Editor: Novia Tri Astuti
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