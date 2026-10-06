Song Ji Ho 'Doctor Cha' dan Kim So Ri CoCoSoRi Mengumumkan Pernikahannya

Song Ji Ho dan Kim So Ri resmi menikah. (Instagram @aalia_official_) JawaPos.com - Aktor Song Ji Ho dan penyanyi sekaligus aktris Kim So Ri mengumumkan jika mereka sudah menikah. Pada tanggal 6 Oktober, Inyeon Entertainment selaku agensi Song Ji Ho mengumumkan pernikahan aktor mereka. "Song Ji Ho akan menikah dengan rekan sesama selebritis yang merupakan calon istrinya pada bulan Oktober ini, dan memulai kehidupan yang indah bersama sebagai pasangan suami-istri." Menurut agensinya, Song Ji Ho dan Kim So Ri akan menikah setelah menjalin hubungan asmara, dalam waktu yang cukup lama dan membangun hubungan mereka di atas dasar saling percaya.

Menyusul pengumuman tersebut, Kim So Ri menggunakan Instagram pribadinya untuk menyampaikan kabar itu secara langsung, kepada para penggemarnya dengan mengunggah foto surat tulisan tangan.

"Halo, ini So Ri.



Aku menulis pesan ini, setelah sekian lama karena ada kabar yang ingin diriku sampaikan secara langsung kepada Anda semua hari ini.

Bulan Oktober ini, aku akan menikah dengan seseorang yang telah ku pilih untuk menghabiskan sisa hidup diriku bersama.

Rasanya masih seperti mimpi bahwa hari ini akhirnya tiba, hari di mana aku bisa membagikan kabar bahagia ini.

Aku ingin berbagi kabar ini dengan tulus kepada semua orang, yang telah mendukung dan menyayangi diriku dengan sepenuh hati sejak awal debut ku.

Seiring berjalannya waktu, aku selalu merasa sungguh bahagia setiap kali mendengar kabar gembira dari kalian.

Kini, aku bersyukur bisa berbagi kabar bahagia diriku sendiri kepada kalian juga.

Aku pernah menuliskan sifat-sifat yang diriku harapkan dari calon pasangan hidup.

Saat menengok kembali ke masa lalu, aku menyadari bahwa sosok yang dirku tuliskan itu sangat mirip dengan pasangan saya saat ini.

Seseorang yang menemukan kebahagiaan hanya dengan kebersamaan dan tahu cara bersyukur, bahkan atas hal-hal kecil.

Dan kini, aku telah bertemu dengan seseorang yang membuat hidup terasa indah dan damai.

Mulai sekarang, kami akan berbagi suka maupun duka serta saling menjaga dengan baik saat kami menjalani hidup bersama.

Kami juga ingin menjalani hidup dengan berbagi kasih yang telah kami terima kepada sesama.

Kami akan sangat bersyukur, jika Anda menyambut awal yang baru ini dengan hati yang hangat serta memberikan restu Anda.

Mohon doakan agar kami berdua saling menghargai dan membangun kehidupan yang bahagia bersama.



Aku akan terus menyapa Anda dengan menampilkan sisi terbaik diriku.



Terima kasih, dan aku mencintai Anda."

Song Ji Ho juga menyampaikan pesannya, kepada para penggemar melalui Instagram dengan mengunggah surat tulisan tangannya sendiri. "Bulan Oktober ini, aku telah berjanji untuk menikahi seseorang yang ingin diriku ajak menghabiskan sisa hidup ku bersama.

Kami telah lama saling mendampingi, saling mendukung baik di masa suka maupun duka, serta tumbuh bersama.

Aku telah bertemu, dengan seseorang yang membuat diriku merasa nyaman dan bahagia menjadi diri sendiri yang sesungguhnya saat kami bersama, dan sosok yang ingin saya ajak berbagi kebahagiaan itu sepenuhnya.”

Dikutip dari Soompi, bersamaan dengan pesan tulus dari pasangan tersebut, foto-foto dari sesi pemotretan pernikahan juga dirilis bersamaan dengan pengumuman itu.

Foto-foto tersebut memperlihatkan Kim So Ri dalam balutan gaun pengantin yang elegan, bersanding dengan Song Ji Ho yang tampak bahagia.

Song Ji Ho dikenal membintangi beberapa drama dan film seperti 'To My Beloved Thief', 'Our Chocolate Moments', 'Lovely Runner', 'Moments', 'Doctor Cha', hingga 'D-Day'.

Sedangkan Kim So Ri pernah membintangi drama 'Rugal', anggota dari duo CoCoSoRi, anggota dari proyek grup Real Girls Project, hingga merilis beberapa lagu solo.

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