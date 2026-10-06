Penampilan Chef Son Jong Won Bikin Netizen Bertanya-tanya, Operasi atau Efek Kelelahan?

Chef Son Jong Won (zapzee.net)



JawaPos.com – Chef Son Jong Won curi perhatian publik setelah penampilannya terlihat berbeda dalam sebuah video terbaru.

Perubahan tersebut bahkan membuat sejumlah netizen bertanya-tanya apakah chef yang dikenal melalui Culinary Class Wars itu baru saja menjalani prosedur kosmetik pada bagian kelopak mata.

Menurut laporan Zapzee, video tersebut dibagikan oleh Home & Decor Singapore setelah Son Jong Won menghadiri sebuah acara LG Electronics di Singapura.

Dalam video itu, ia terlihat memasak sebelum beralih ke sesi wawancara. Pada bagian wawancara, lipatan kelopak matanya tampak jauh lebih tegas dibandingkan penampilan biasanya.

Perbedaan tersebut kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan operasi kelopak mata. Namun, sebagian penggemar justru menilai perubahan itu belum tentu berkaitan dengan prosedur kecantikan.

Mereka mengingatkan bahwa Son Jong Won memang memiliki lipatan kelopak mata alami yang terkadang terlihat lebih jelas dalam kondisi tertentu.

Selain dugaan operasi, faktor kelelahan atau pembengkakan juga menjadi kemungkinan yang ramai dibicarakan.

Pasalnya, bagian memasak dalam video tersebut memperlihatkan Son Jong Won dengan penampilan yang lebih menyerupai dirinya saat tampil di layar.

Waktu pengambilan gambar untuk kedua bagian video juga belum diketahui secara pasti, sementara sang chef sendiri belum memberikan komentar mengenai spekulasi tersebut.

Perhatian terhadap kondisi Son Jong Won juga muncul setelah seorang penggemar membagikan cerita mengenai kesehatannya.

Menurut cerita tersebut, seseorang yang mengunjungi restoran Eatanic Garden disebut melihat kondisi suara Son yang sangat serak.

Ia dikabarkan sempat menunda pengobatan karena kesibukan hingga mengalami peradangan parah pada bagian gusi dan harus menjalani tindakan medis.

Meski kabar tersebut masih berasal dari cerita penggemar dan belum dikonfirmasi langsung oleh Son Jong Won, sejumlah penggemar berharap publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai perubahan penampilannya.