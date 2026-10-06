YH Entertainment Peringatkan Fans AND2BLE soal Penipuan Investasi 

And2ble (x @soompi)



JawaPos.com – Agensi YH Entertainment, mengeluarkan peringatan kepada para penggemar terkait kasus penipuan investasi yang mengatasnamakan pihak manajemen resmi grup tersebut di Jepang.

Agensi meminta publik lebih berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan investasi maupun transaksi keuangan dengan mengaku sebagai perwakilan resmi AND2BLE.

Menurut laporan Soompi, YH Entertainment mengonfirmasi adanya kasus penipuan investasi di Jepang yang dilakukan oleh pihak yang menyamar sebagai perusahaan manajemen Jepang AND2BLE.

Agensi menegaskan bahwa manajemen resmi AND2BLE di Jepang hanya ditangani melalui SMD serta Sony Music Entertainment (Japan) Inc. dan EPIC Records Japan.

Karena itu, YH Entertainment meminta penggemar untuk tidak mudah percaya terhadap ajakan investasi atau permintaan transaksi uang yang mengatasnamakan manajemen resmi grup.

Peringatan tersebut dikeluarkan agar penggemar tidak menjadi korban kerugian akibat pihak yang memanfaatkan nama AND2BLE.

AND2BLE sendiri merupakan boy group yang berada di bawah naungan YH Entertainment. Grup ini beranggotakan Jang Hao, Ricky, Kim Gyu Bin, Han Yu Jin, serta Yoo Seung Eon.

Empat member sebelumnya dikenal sebagai bagian dari ZEROBASEONE, sementara Yoo Seung Eon merupakan mantan member EVNNE.

Sejak debutnya pada Mei 2026, AND2BLE terus memperluas aktivitas mereka. Grup tersebut juga baru saja menyelesaikan rangkaian showcon di empat kota Asia, menunjukkan perkembangan aktivitas mereka di pasar internasional.

Melalui peringatan ini, YH Entertainment kembali menegaskan pentingnya memastikan identitas pihak yang menghubungi penggemar sebelum melakukan transaksi apa pun.