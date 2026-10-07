AND2BLE Umumkan Comeback Pertama dengan Mini Album Sequence 02: Attraction

JawaPos.com - AND2BLE buka babak baru dalam perjalanan karier mereka dengan comeback pertama sejak debut. Grup besutan YH Entertainment ini telah mengumumkan mini album kedua berjudul Sequence 02: Attraction yang akan menjadi rilisan terbaru mereka pada Oktober 2026.

Menurut laporan Soompi, pengumuman mengenai comeback AND2BLE disampaikan melalui Weverse pada 6 Oktober.

Mini album Sequence 02: Attraction dijadwalkan dirilis pada 27 Oktober, sementara pre-order telah dibuka sejak 6 Oktober. Detail lebih lanjut mengenai album akan diumumkan melalui komunitas resmi AND2BLE.

Comeback ini menjadi momen spesial karena merupakan rilisan pertama AND2BLE setelah mereka resmi debut pada Mei 2026.

Grup yang terdiri dari Zhang Hao, Ricky, Kim Gyuvin, Han Yujin, dan Yoo Seungeon sebelumnya memperkenalkan diri melalui mini album pertama Sequence 01: Curiosity dengan lagu utama "Curious."

Debut AND2BLE sendiri mendapat respons kuat dari penggemar K-pop. Album Sequence 01: Curiosity mencatat penjualan minggu pertama sebanyak 731.673 kopi menurut Hanteo Chart, sekaligus menempatkan mereka sebagai grup dengan penjualan debut album minggu pertama tertinggi keempat dalam sejarah Hanteo pada saat pencapaian diumumkan.

Kini, melalui Sequence 02: Attraction, AND2BLE siap melanjutkan kisah musikal mereka dengan konsep serta warna baru.

Judul album yang mengangkat tema "Attraction" juga membuat penggemar semakin penasaran mengenai arah konsep, lagu utama, hingga pesan yang akan mereka tampilkan dalam comeback perdana ini.