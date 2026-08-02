Fandom AND2BLE Akhirnya Punya Nama Resmi, Simak Arti N:DCLO 

JawaPos.com – AND2BLE memperkenalkan nama untuk para penggemarnya. Dikutip dari soompi, YH Entertainment mengumumkan bahwa fandom resmi grup beranggotakan Zhang Hao, Ricky, Kim Gyu Vin, Han Yu Jin, dan Yoo Seung Eon itu akan bernama N:DCLO, yang dibaca "and clo".
Pengumuman ini disambut antusias oleh penggemar yang telah menantikan identitas resmi fandom sejak debut grup.
Nama N:DCLO merupakan gabungan dari kata "AND2BLE" dan "CLOVER". Semanggi atau clover identik dengan simbol keberuntungan, sehingga nama tersebut membawa pesan bahwa keberuntungan yang utuh hanya dapat terwujud ketika AND2BLE dan para penggemarnya berjalan bersama.
Pemilihan nama fandom ini sekaligus menjadi simbol hubungan erat yang ingin dibangun AND2BLE dengan para penggemar. Tak sekadar menjadi identitas komunitas, N:DCLO diharapkan menjadi representasi perjalanan grup dan fans yang saling mendukung dalam setiap langkah karier mereka.
YH Entertainment sempat membuka kesempatan bagi penggemar untuk mengirimkan usulan nama fan club melalui Weverse. Setelah melalui proses seleksi, agensi akhirnya menetapkan N:DCLO sebagai nama resmi yang akan digunakan dalam berbagai aktivitas dan promosi AND2BLE ke depan.
AND2BLE merupakan boy group baru dari YH Entertainment yang menarik perhatian sejak diumumkan beranggotakan mantan personel ZEROBASEONE, yaitu Zhang Hao, Ricky, Kim Gyu Vin, dan Han Yu Jin, bersama Yoo Seung Eon.
Dengan hadirnya nama fandom resmi ini, grup tersebut semakin memperkuat ikatan dengan penggemar sekaligus membuka babak baru dalam perjalanan mereka di industri.
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