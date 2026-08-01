Baru Debut, Boygrup Korea AND2BLE Umumkan Nama Fandom

JawaPos.com – Memukau penggemar dengan karyanya, boygrup Korea AND2BLE telah secara resmi mengungkap nama fandom mereka

Dilansir dari Soompi, Sabtu (1/8), YH Entertainment selaku agensi mengumumkan nama fandom resmi AND2BLE, yang menuai antusias.

Mereka menetapkan nama fandomnya yaitu N:DCLO (dibaca 'and clo'), yang menarik perhatian penggemar.

Agensi menjelaskan, “Gabungan dari ‘AND2BLE’ dan ‘CLOVER,’ nama tersebut melambangkan bahwa keberuntungan sejati.

Selain itu, nama tersebut juga berarti ‘lengkap’ hanya terwujud ketika AND2BLE dan penggemar mereka bersama.

AND2BLE menjadi sebuah boygrup asal negara Korea Selatan yang dibentuk dan dikelola oleh YH Entertainment.

Bersinar dalam waktu sngkat, grup ini terdiri dari lima anggota yaitu Zhang Hao, Yoo Seung-eon, Ricky, Kim Gyu-vin, dan Han Yu-jin.

Mereka berpartisipasi dalam acara kompetisi realitas Boys Planet pada tahun 2023, yang menarik perhatian penggemar.

Kemudian setelah masuk dalam sembilan besar, Zhang Hao, Ricky, Kim Gyu-vin, dan Han Yu-jin terpilih menjadi anggota final boy band Zerobaseone.